GF Vip, la scoperta di Antonino Spinalbese sul televoto. Sono ore di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Recentemente l’attenzione si è posata su Oriana Marzoli che ha detto che vorrebbe Martina Nasoni e Matteo Diamante fuori perché “Hanno rotto le pa***”. Ma non basta, i telespettatori sono rimasti scioccati dalle dichiarazioni di Micol Incorvaia che insieme Nicole Murgia è tornata a parlare del ‘pistolino’ di Edoardo Donnamaria…

In ogni caso non ci si annoia mai e nel frattempo sempre in queste ore l’ex gieffino Attilio Romita ha riservato parole non carinissime verso alcuni suoi ex coinquilini: “Donnamaria è il peggiore di tutti. Giaele, la cui falsità va oltre ogni limite che io possa concepire. Micol non mi piace perché era entrata con umiltà, ma da quando è fidanzata con il grande capo ha perso la testa e adesso si sente la regina Elisabetta”. Ora, invece, in tanti stanno commentando la reazione di Antonino Spinalbese di fronte ad una scoperta sul televoto.

Leggi anche: “Se ne devono andare subito”. GF Vip 7, caos sui due vipponi: “Fuori dalle pa**e”





Fuori dalla Casa le urla che informano i vipponi sul televoto

In queste ore alcune persone hanno urlato fuori dalla Casa del GF Vip facendo capire ai gieffini che il televoto di stasera, lunedì 23 febbraio, sarà per scegliere chi dovrà uscire e non il preferito. La reazione di Antonino Spinalbese di fronte a questa scoperta ha lasciato molti perplessi: l’ex di Belen Rodriguez, infatti, ha esultato, contento che finalmente possa uscire dalla Casa.

Intanto Edoardo Donnamaria ha ribadito che fuori dalla Casa impedirà ad Antonella Fiordelisi di avere contatti proprio con Antonino. Intanto c’è chi spera che tornando alla vita di tutti i giorni l’hairstylist possa accettare l’invito di Ginevra Lamborghini che pochi giorni fa ha dichiarato “Volete sapere di Pomezia? E’ nata da settembre questa cosa. Si stava parlando di metodi di conquista, dove porti la ragazza quando vuoi portarla a cena. È facile quando c’è un bel locale e un bel ristorante, provaci a fare la stessa cosa a Pomezia dove devi inventarti qualcosa!”.

“Se ci andremo? – le parole di Ginevra – Io gliel’ho detto. Lui il 25 settembre aveva organizzato il mio compleanno. Io l’1 febbraio ho rimediato così. Io glielo chiederò ufficialmente ma se non vuole venire non c’è problema. Se in questi mesi ho visto Antonino con occhi diversi? Lui è una persona speciale anche se mi viene un po’ da ridere perché l’ho conosciuto tre settimane e mi sembra di conoscerlo da un anno. L’ho visto, l’ho sempre seguito e sono molto orgogliosa del suo percorso”.

“Il suo pis***”. Edoardo Donnamaria, vergogna hot al GF Vip. Il dettaglio intimo davanti a tutti