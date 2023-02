Tempo fa Antonella Fiordelisi aveva fatto alcune battutine sulle parti intime di Donnamaria e le sua dichiarazioni avevano fatto il giro del web. Durante una delle liti al GF Vip 7, la vippona se n’è uscita con una frase sulle dimensioni di Edoardo Donnamaria e ovviamente la cosa non era passata inosservata al pubblico dei social.

“Oriana ha toccato il pistolino… pistolino perché era piccolo in quel caso, pistolino ho detto”, aveva detto Antonella Fiordelisi durante la diretta del GF Vip 7 parlando di Oriana Marzoli e delle doti del fidanzato. Una battuta lanciata perché in quel momento i due vipponi erano abbracciati e lei stava lì a guardare. Poco dopo, in confessionale, Antonella Fiordelisi aveva aggiunto: “Ho detto ino perché c’era lei con lui! Altrimenti avrei detto altro tipo pistolone”. “

Leggi anche: “Gli hai toccato il p***”. GF Vip, le dimensioni di Edoardo diventano di pubblico dominio: bomba di Antonella





Le parti intime di Edoardo Donnamaria, parla Micol Incorvaia

“Io ho detto pistolino nel senso che lei ha messo le mani. Non volevo usare parole volgari. La gente poteva pensare alle dimensioni. Io però ho detto quella cosa in senso non volgare. Non volevo però passasse un messaggio sbagliato e quindi ho rettificato con Alfonso in confessionale”, ha detto ancora parlando della parti intime di Edoardo Donnamaria.

Il GF Vip continua a far parlare di sé, ancora per le affermazioni di Antonella Fiordelisi riguardo al “pistolino” di Edoardo Donnamaria, che hanno scatenato il gossip sulla questione intima del concorrente: è stata la sua ex fidanzata Micol Incorvaia che ha smentito pubblicamente le sue parole durante una cena con altri concorrenti del reality show. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Post cena con Tavassi, Micol ci tiene a smentire che Donnamaria non abbia il pistolino.

Anche la Murgia smentisce e si scopre che Micol ha raccontato in giro le dimensioni del membro di EdoD. #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/mCD3KkwKFW — Lavinia Andrea (@AndreaLavinia22) February 22, 2023

La questione delle parti intime di Edoardo Donnamaria è tornata in dominio pubblico grazie ad alcune dichiarazioni fatte da Micol Incorvaia. Come è noto, prima del GF Vip 7, qualche anno fa, la sorella di Clizia e il volto di Forum hanno avuto un flirt e in queste ore la vippona ha parlato proprio delle doti del concorrente e attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi.

A tavola insieme a Alberto De Pisis e Nicole Murgia, Micol ha detto: “Possiamo sfatare il mito di questo ‘pistolino’?”. “Sfatiamolo! Donnamaria non ha il pistolino. Io ovviamente non lo so, riporto quello che dicono…”, ha risposto Nicole Murgia parlando delle parti intime del vip. A quel punto Edoardo Donnamaria ha fatto delle smorfie, tanto che Micol ha risposto con un ironico: “Ah, sorridente!”.