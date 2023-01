La frase sulle dimensioni di Edoardo Donnamaria hanno catturato l’attenzione dei social. In questi giorni il volto di Forum e Antonella Fioredelisi si sono lasciati e ripresi più volte e dopo l’ultima puntata in diretta del GF Vip 7 sembra che le cose tra i due siano tornate alla normalità.

La coppia ha litigato per via delle amicizie diverse che hanno intrecciato nella casa. Da un lato Edoardo Donnamaria che fa parte dello schieramento composto da Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Antonella, invece, è amica con Antonino Spinalbese e gli altri. La crisi vissuta la scorsa settimana è passata e ora i due hanno voglia di recuperare il loro rapporto.

La frase sulle dimensioni di Edoardo Donnamaria, Antonella chiarisce

“Non ti vorrò mai male, non ti farò mai male”.”Non ce la faccio, ti penso sempre. Ti amo piccola”, le parole di Edoardo Donnamaria dopo essersi intrufolato nel letto della fidanzata dopo la puntata di lunedì. Durante le liti Antonella Fiordelisi se n’è uscita con una frase sulle dimensioni di Edoardo Donnamaria e ovviamente la cosa non è passata inosservata al pubblico dei social.

Durante la notte di Capodanno, Antonella Fiordelisi ha parlato delle dimensioni di Edoardo Donnamaria svelando un aneddoto: “Oriana ha toccato il pistolino… pistolino perché era piccolo in quel caso, pistolino ho detto”, ha detto l’ex fidanzata di Lenticchio durante la diretta del GF Vip 7 parlando di Oriana Marzoli e delle doti del fidanzato.

"ho detto pistolino perché in quel momento ce lo avevi piccolo altrimenti dicevo pistolone"



perché lei ha fatto il classico 🤢#gfvip pic.twitter.com/9HotJYey66 — threshold, il napolitano fugoso 🧲🔥 (@heythreshold) January 4, 2023

Dopo aver pronunciato la frase sulle dimensioni di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha cercato di metterci una pezza e di chiarire con il fidanzato: “Ho detto pistolino perché in quel momento era piccolo, era un piccolo pistolino. Forse perché c’era lei accanto a te. Altrimenti avrei detto che hai un pistolone!’’. Donnamaria l’ha presa con filosofia e ha commentato: “Ah quindi era ‘ino’ perché ero con Oriana. Comunque Oriana non mi ha toccato come hai detto te! Era caduta e si era scoperta troppo. E nel cadere si è aggrappata addosso a me per rialzarsi’’.