GF Vip, Oriana Marzoli di fuoco contro due ospiti. Fin dal loro ingresso gli ex degli attuali concorrenti nella Casa hanno creato parecchio scompiglio alimentando dinamiche e tensioni che certo non mancavano neppure prima. Stiamo parlando in particolare di Ivana Mrazova, ex compagna di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Proprio con quest’ultimo Oriana ha avuto recentemente un acceso diverbio al quale ha partecipato pure Onestini.

I tre non se le sono mandati a dire, con Oriana Marzoli che ha intimato a Matteo Diamante di non metterle le mani addosso. Luca Onestini, invece, dopo averlo provocato per un bicchiere non pulito bene, lo ha accusato né più né meno di essere razzista per le frasi pronunciate ai danni della modella venezuelana. Anche con Martina Nasoni la vippona bionda ha avuto dei momenti di contrasto. Anche in questo caso sono volate parole grosse e la situazione tra le due non sembra essere migliorata. Anzi…

Oriana Marzoli non ne può più di Martina e Matteo

Probabilmente non c’è solo il fatto di essere stata un’ex di Daniele Dal Moro a rendere Martina Nasoni invisa a Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha recentemente fatto sapere tutto il suo disappunto verso la coinquilina mentre si trovava nel cortiletto del giardino con Luca Onestini, Nicole Murgia ed altri. La vippona ha usato parole di fuoco sia contro Martina che contro Matteo: la sua pazienza è arrivata davvero al limite.

“Voglio vedere fuori questi due – ha esclamato Oriana Marzoli riferendosi a Martina Nasoni e Matteo Diamante – hanno rotto le pa***, è arrivata l’ora, vogliono stare fino alla fine… è arrivata l’ora, basta: voglio vedere due in meno. Non sono concorrenti…”. Di fronte a queste parole Nicole Murgia ha dato speranza alla modella affermando che nella puntata di stasera, lunedì 23 febbraio, qualcosa potrebbe succedere in tal senso.

Oriana: -“Voglio vedere fuori questi due (Martina e Matteo) hanno rotto le palle, è arrivata l'ora voglio vedere due in meno”

Murgia: -“Secondo me domani qualcosa succede”

Oriana: -“Se ne devono andare, basta che rottura di scatole”



Ma chi si sente?#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/mFASW0vh9e — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 22, 2023

Inevitabilmente lo sfogo ha provocato tantissime reazioni da parte dei telespettatori: “Non capisco il fastidio che possono darle visto che sono ospiti e non concorrenti? Ah no è vero loro ti rispondono a tono… Oria ricordate che l’ospite è sacro”. E ancora: “Ivana tanto fumo e niente arrosto. La loro storia è un disco rotto. Martina è carina ma credo che Matteo merita di rimanere come concorrente. Ci vuole un ragazzo neutrale che non fa parte del branco”. E voi, come la pensate?

