Ne abbiamo parlato a lungo: l’ultima puntata del GF Vip 7 è stata molto dura per Oriana Marzoli e naturalmente lei non l’ha presa benissimo. Ma cosa è successo. Qualcuno ricorderà che Alfonso Signorini è stato molto duro con la venezuelana. Il motivo è sempre il solito: “Beve troppo”. Durante la diretta il padrone di casa le aveva detto: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?“.

Poco dopo anche Orietta Berti ha detto a Luca Onestini che i suoi lati migliori escono fuori con Ivana Mrazova e non con Oriana, uno schiaffone in pieno volto per la bella Marzoli, non c’è che dire. Poi il patatrac quando ieri, ripensandoci, Oriana si è sfogata non poco con Daniele Dal Moro: “Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima. Però non sono fatta di pietra. È tutto, sono solo cose brutte: mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona”.

Oriana Marzoli in crisi: “Mi hanno dato dell’ubriacona”

E ancora: “Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare quando io ci sono stata sempre per lui. Ma perché mi dicono questo? Tutto questo mi manda in crisi. Una cosa è fare bastone e carota, ma qui è stato solo bastone. Anche mia mamma da casa si innervosisce a vedere queste ingiustizie. Io reagisco sempre bene, ma è un continuo però“.

Dopo aver visto le lacrime della presunta compagna, Daniele è stato molto carino con lei e ha detto: “Il tuo punto forte è quello di reagire bene. Non ti arrabbiare così tanto perché qualcuno che non ti conosce nemmeno ti dice certe cose. Non stare troppo male promettimelo. Non ti hanno dato proprio dell’ubriacona, ma che combini guai quando bevi. Cavolo sei la donna più forte dell’America latina”.

Oriana: “Ho bisogno che quando sto male tu stia con me”

Daniele: “io ci sono sempre”.



💗#oriele #gfvip pic.twitter.com/CU9F4ex9P2 — 𝖆𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖎𝖓𝖔 🐍 (@aalbertinoo) February 22, 2023

Oriana: “Ho bisogno senza dirlo e senza chiederlo di te” ❤️😭 #oriele pic.twitter.com/I8y44SAcfr — 𝓔𝓵𝓵𝓮 (@platonizd) February 22, 2023

E conclude: “Dopo tutti questi mesi hai imparato che qui è un po’ così. Una settimana ti rompono e dopo sono più carini. Dai che è un po’ così, fa parte dei reality. pensa a tua mamma che ti vede. Le dispiace vederti che stai così. Secondo me tua mamma sta peggio a vederti così, piuttosto che a sentire quello che ti dicono. Ci pensa la vita a ripagare le persone nel modo giusto“.

