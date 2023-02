Ginevra Lamborghini minacciata di morte. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip si è messa in mostra dentro la Casa per la sua liaison con Antonino Spinalbese. I telespettatori, però, non hanno potuto vedere gli sviluppi vista la squalifica della stessa per le frasi su Marco Bellavia. Qualche giorno fa brutte notizie per la sorella di Elettra anche da “Una voce per San Marino”, dove il suo brano “Tu non mi Vuoi” non è piaciuto né alla giuria né al pubblico e la cantante è stata eliminata prima della semifinale.

Recentemente Ginevra Lamborghini proprio su Antonino ha dichiarato: “Volete sapere di Pomezia? È nata da settembre questa cosa. Si stava parlando di metodi di conquista, dove porti la ragazza quando vuoi portarla a cena. È facile quando c’è un bel locale e un bel ristorante, provaci a fare la stessa cosa a Pomezia dove devi inventarti qualcosa! Se ci andremo? Io gliel’ho detto. Lui il 25 settembre aveva organizzato il mio compleanno. Io l’1 febbraio ho rimediato così. Io glielo chiederò ufficialmente ma se non vuole venire non c’è problema”. Ora, però, arriva una notizia sconvolgente sul suo conto.

Leggi anche: “Glielo chiedo ufficialmente!”. Ginevra Lamborghini, Antonino è al GF Vip e lei lancia la bomba





Ginevra Lamborghini riceve minacce di morte dopo alcune dichiarazioni

Nelle ultime ore Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista a Casa Chi concentrandosi in particolare sugli Spartani, uno dei due gruppi della Casa del GF Vip. Le sue dichiarazioni hanno scatentato la reazione di molti fan, ma alcuni di loro sono andati decisamente oltre il consentito arrivando a minacciare di morte l’ex gieffina.

Ginevra Lamborghini è stata così costretta perfino a interrompere la sua esperienza alla Milano Fashion Week come inviata di Chi Magazine e sul suo profilo Instagram ha rivelato: “Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile, potete essere d’accordo e non d’accordo e potrete argomentarlo come volete. Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea”.

Poco dopo in un’altra story Ginevra Lamborghini pubblica uno dei messaggi ricevuti: “Spero che tu Ginevra muoia alla Fashion Week perché sei ridicola”. L’ex gieffina ha criticato Luca Onestini e Edoardo Tavassi, mentre si è schierata dalla parte di Antonella Fiordelisi che ritiene una persona buona nonostante i numerosi scontri in cui è stata protagonista.

“Onestini non mi piace – le parole di Ginevra – È l’alter ego maschile di Oriana e lo trovo aggressivo. Mi ha accolto chiedendomi chi mi ero fatta di Bologna, elencando i suoi amici e tra questi un mio vicino di casa. Tavassi è un boss e un grande leader. Ma in realtà è un grande stratega che mi ha chiesto se la coppia con Micol fuori funziona mentre lo stavo truccando. Secondo me è molto furbo e quando essere cattivo lo è anche troppo. Per tutto il gruppo di Sparta non ho parole per la cattiveria e il basso livello”.

Per la cronaca ricordiamo che gli Spartani sono Tavassi, Onestini, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis e Milena Miconi. I Persiani, invece, sono Antonella, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

“Micol e Tavassi? Devo dirvi una cosa”. GF Vip 7, bomba su Edoardo: “Me lo ha detto lui”