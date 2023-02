Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi un’altra ‘bomba’ fuori dal GF Vip 7. Com’ è noto al pubblico italiano, l’ex gieffina ha abbandonato la casa in seguito alle frasi su Marco Bellavia, per poi fare ritorno nella casa più spiata d’Italia nonostante la squalifica e per sola durata di una settimana. Un vero e proprio strappo alla regola che ha dato modo agli spettatori di seguire il suo incontro con Antonino Spinalbese. Oggi la sorella di Elettra ha deciso di rivelare qualche dettaglio non più sull’ex di Belen, ma su una delle coppie più amate del reality show.

Ginevra Lamborghini lancia la bomba su Micol ed Edoardo Tavassi. Ebbene si, questa volta il mirino è puntato dritto su Micol Incorcorvaia ed Edoardo Tavassi. Tutti ricorderanno quando l’ex gieffina, ancora concorrente del gioco, si è ritrovata con il fratello di Guendalina a parlare in sala beauty in merito alla relazione tra lui e la sorella di Clizia. Ma ad un certo punto è accaduto qualcosa: Ginevra, dopo essersi complimentata per il loro rapporto, ha iniziato a parlare in codice. Perché?

Ginevra Lamborghini lancia la bomba su Micol ed Edoardo Tavassi: “Lui è il boss…”

Un vero e proprio mistero mai rivelato da allora ma su cui gli utenti hanno provato a tirar giù alcune ipotesi. Per i fan del programma, Edoardo Tavassi ha chiesto a Ginevra come il pubblico da casa avvertisse la relazione con Micol, oppure stava chiedendo un parere solo e unicamente sul suo operato. Ginevra Lamborghini a quel punto ha risposto canticchiando i versi della canzone “Penso positivo”. Commenti degli utenti che in tal senso non si sono di certo risparmiati: “Non so chi sia più imbarazzante tra Ginevra che lecca il c**o ai fan della coppia Incorvassi perché venendo da fuori sa o Tavassi che le chiede subito se la ship funziona e sono amati”.

A distanza di tempo da quella chiacchierata, Ginevra Lamborghini ha riaperto l’argomento Incorvassi, rivelando come ospite a Casa Chi qualche dettaglio in più: “Tavassi… lui è un boss, non un leader. È un gran stratega, la prima cosa che mi ha chiesto appena entrata? Mi ha chiesto ‘Ma fuori funziona la coppia tra me e Micol?’. È molto furbo, quando vuole essere cattivo lo è anche troppo”.

non so chi sia più imbarazzante tra ginevra che lecca il culo ai fan della coppia incorvassi perché venendo da fuori sa o tavassi che le chiede subito se la ship funziona e sono amati “👍” o no “👎”#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/qv43Uqdnyx — mari (@42karatip) December 13, 2022

Ovviamente le parole di Ginevra Lambrorghini potrebbero essere rese note a Edoardo Tavassi e se questo dovesse davvero avvenire nel corso della prossima diretta, i fan non possono che attendere una reazione anche da parte della stessa Micol, con cui il gieffino sta continuando a vivere una relazione all’interno della casa.