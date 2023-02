Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. I due ex concorrenti hanno fatto ‘sognare’ una parte dei telespettatori della settima edizione del Grande Fratello Vip. Complici fin dagli inizi del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due si sono separati poco dopo a causa della squalifica della vippona.

Come è ben noto, Ginevra Lamborghini ha lasciato la casa del GF Vip 7 dopo le terribili frasi su Marco Bellavia. “Merita di essere bullizzato”, aveva detto la sorella di Elettra scatenando, giustamente, una bufera fuori dalla casa. Il coro dei telespettatori era stato ascoltato da Signorini e dagli autori.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, l’invito ufficiale dopo il GF Vip 7

Dopo appena un mese al GF Vip accanto ad Antonino, Ginevra Lamborghini era stata squalificata a aveva dovuto abbandonare la casa. Nonostante la squalifica le sue incursioni al GF Vip non sono mancate, cosa che ha spesso scatenato la risposta degli ex vipponi squalificati, mai presi in considerazione e interdetti anche dalle puntate in diretta.

Per Ginevra Lamborghini è stato fatto uno strappo alla regola e nonostante la squalifica è stata anche ospite nella casa per una settimana. Ovviamente il tutto per creare hype su una storia mai esistita, quella con Antonino Spinalbese, ma che alcuna parte del pubblico ha sempre sostenuto. E proprio per questo motivo, visto che di lei si sono perse le tracce, ha deciso di tornare sull’argomento Antonino.

Ginevra Lamborghini ha detto di voler invitare Antonino Spinalbese a Pomezia. “Volete sapere di Pomezia? È nata da settembre questa cosa. Si stava parlando di metodi di conquista, dove porti la ragazza quando vuoi portarla a cena. È facile quando c’è un bel locale e un bel ristorante, provaci a fare la stessa cosa a Pomezia dove devi inventarti qualcosa! Se ci andremo? Io gliel’ho detto. Lui il 25 settembre aveva organizzato il mio compleanno. Io l’1 febbraio ho rimediato così. Io glielo chiederò ufficialmente ma se non vuole venire non c’è problema”.