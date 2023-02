Allarme salute nella casa più spiata d’Italia. Nella casa del GF Vip 7 , anche un altro concorrente avrebbe confidato di soffrire dello stesso problema di salute intima di Antonino Spinalbese. La situazione inizia a preoccupare.

Matteo Diamante e il problema di salute intimo. Tutto avrebbe avuto inizio quando negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria parlando con Antonella Fiordelisi ha rivelato: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai! Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cos’abbia”. E dopo non poche polemiche, adesso anche Matteo Diamante sembra soffrire dello stesso malessere.

Matteo Diamante e il problema di salute intimo: “Anche Antonino Spinalbese…”

Matteo Diamente ne avrebbe parlato proprio con Nikita Pelizon confessando: “Io non ce la faccio più, sto soffrendo”. L’ex fidanzata pare abbia subito colto al volo il riferimento, chiedendo a Matteo se ne avesse o meno parlato con Antonino Spinalbese: “Eh sì, ha dovuto prendere una pillola, te l’ha detto? Aveva un eccesso di testosterone”. Ha a sua volta sottolineato Nikita, andando incontro alle riflessioni di Matteo: “No no, magari non voleva dirlo. Però anche io sto male”. Dovesse trattarsi anche nel caso di Matteo Diamante di “eccesso di testoterone”, non è un problema da sottovalutare, in quanto può avere conseguenze sulla salute generale del corpo umano.

E mettendo da parte il problema di salute, una parentesi dovuta proprio a proposito del rapporto di affetto che ancora lega Nikita all’ex fidanzato Matteo, che non ha mai nascosto di avere ancora un debole per la modella. Di recente i due hanno avuto modo di confrontarsi sulla loro precedente relazione, riuscendo a scambiarsi alcuni punti di vista sulla situazione. Matteo Diamante ha sempre scelto di essere sincero sia durante un suo confessionale che nel confronto col coinquilino Davide Donadei: “Quando mi alzavo la mattina dopo che stavamo due giorni insieme, al terzo giorno mi sentivo non pressato, col fiato sul collo”.

Parole a cui Nikita stessa ha replicato sottolineando: “Perché non mi hai considerato da una botta e via, vedevi l’impegno e scappavi”. E Matteo: “Non sono mai stato bravo ad amare, invece lei mi ha insegnato le cose da non fare per avere una relazione perfetta”. Poi la rivelazione in confessionale davanti alle telecamere: “Incomincio già a stare male in questo momento, la guardo e mi vengono i brividi. Vorrei mettere uno scotch davanti alle telecamere, la vedo con occhi diversi. Voglio per la prima volta ascoltarla, cercare di starle vicino il più possibile e godermela, non mi sto facendo pressione e non voglio rovinare il suo percorso. Non sono qui per questo motivo”.