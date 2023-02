GF Vip, Antonino difende Antonella e Edoardo resta in silenzio. Una scena davvero surreale è andata in onda recentemente dentro la Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. I protagonisti già in passato erano stati al centro di un ‘pericoloso’ triangolo. Edoardo Donnamaria in diverse occasioni ha infatti accusato Antonella Fiordelisi di aver avuto un comportamento irrispettoso nei suoi confronti proprio con l’ex di Belen Rodriguez.

I due avevano litigato e Antonella dopo essersi sfogata con Nikita Pelizon è andata a chiudersi in magazzino proprio con Antonino. “Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso” le parole di Antonella. Edoardo nel frattempo era nervosissimo: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera”. Ora ne è successa un’altra…

Leggi anche: “Vado in galera”. GF Vip 7, Antonella e Antonino si chiudono nel ripostiglio. Edoardo sbrocca





Antonino difende Antonella e Edoardo resta in silenzio

Nell’ultima puntata le cose non sono andate benissimo per Antonella Fiordelisi che ha perso il confronto con Oriana Marzoli per il vip preferito e poi è stata salvata da Sonia Bruganelli che l’ha resa immune al televoto. Sulla faccenda anche Edoardo Tavassi ha espresso le sue perplessità. Nel frattempo Antonino Spinalbese ha voluto prendere le difese della spadaccina proprio di fronte a Edoardo Donnamaria che, invece, è rimasto in assoluto silenzio.

In particolare l’hair stylist ha confrontato le critiche ricevute da Antonella Fiordelisi con il comportamento di altre coinquiline, in particolar modo di Oriana Marzoli. Antonino Spinalbese, durante una discussione con Daniele Dal Moro, ha affermato che alcuni concorrenti non vengono mai presi di mira per quello che fanno: “Il discorso che mi dà fastidio è che per quanto uno possa giocare nel modo in cui voglia Antonella che viene giudicata da cinque mesi, lei non viene mai giudicata. Sempre a rompere i cog***ni ad Antonella”.

Ad oggi, io mi fido più di Antonino che di Edoardo nei riguardi di Antonella. Ecco, l’ho detto. #donnalisi #gfvip https://t.co/XbDooJ4IYp — 🌅 (@evermoresbitchx) February 17, 2023

Daniele Dal Moro non è d’accordo e afferma: “Antonella tutte le critiche che se ciappa se le merita…”. Ma la cosa che in molti hanno notato è stato l’atteggiamento di Edoardo Donnamaria, presente durante la discussione. Ebbene il compagno di Antonella non ha aperto bocca e i telespettatori se ne sono accorti: “Surreale che a difendere Antonella sia Antonino davanti al suo fidanzato che sta in silenzio“. E poche ore prima Edo e Antonella avevano litigato nuovamente…

“Mi dispiace ma devo dirtelo”. GF Vip, notte tormentata per Donnamaria e Antonella