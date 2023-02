Al GF Vip sono entrati tre ex tra fidanzati e fidanzate degli attuali vipponi. La prima a fare il suo ingresso è stata Ivana Mrazova, l’ex ragazza di Luca Onestini. “So che non te l’aspettavi, perché mi conosci. Dato che sono la tua storia più importante, eccomi qua. Non sono venuta a romperti le scatole, ma a darti forza – ha detto la modella -. Hai detto parole bellissime su di noi, ma c’è una cosa su cui non sono d’accordo: non mi risulta che dopo che ci siamo lasciati, ci abbiamo riprovato più volte. Mi fa strano perché qui ci siamo conosciuti, ci siamo visti per la prima volta, ci siamo presi la mano e siamo entrati”.

Poi è stata la volta di Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro). I due sembrano ancora legati, durante il loro incontro, il 32enne veronese è apparso molto emozionato e sembra molto felice dell’ingresso dell’influencer. Non sembra dello stesso avviso Oriana Marzoli che negli ultimi tempi ha legato molto con Dal Moro e che teme di poter perdere la possibilità di avvicinarsi al vippone a causa della presenza di Martina Nasoni.

GF Vip, Matteo Diamante parla a Nikita Pelizon: “Mi piaci ancora”

Infine è entrato in casa Matteo Damante (ex di Nikita Pelizon). Inizialmente da parte dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne c’è stato un rimprovero nei confronti di Nikita Pelizon: “Davanti a milioni di italiani hai detto: ‘Lui ha sempre fatto così, è ossessionato da me, è sempre stato geloso e possessivo'”. La vippona ha confermato le sue parole “Sei geloso e possessivo”. Ma Diamante si è difeso: “Lo ero cinque anni fa. Direi che è passato un po’ di tempo”.

Quindi Nikita Pelizon gli ha spiegato perché si è allontanata da lui: “Io se sento che mi vengono date attenzioni, se ti prendi cura di me, io posso sentirmi impegnata. Ma se sento che dall’altra parte questa cura non c’è, è chiaro che io lascio le porte aperte per una conoscenza con altre persone. Io percepivo che da parte tua questo interesse non ci fosse veramente. Sì, è vero che ero in Francia, ma se una persona ti interessa, le scrivi tutti i giorni e le chiedi come sta”.

Poi durante la notte Matteo Damante ha fatto una confessione a Nikita Pelizon che ha spiazzato la sua ex fidanzata: “Io sono venuto qua per godermi l’esperienza. Per te, non sarei mai venuto, perché non avrei voluto vederti, perché mi piaci”. Nikita Pelizon è apparsa spiazzata: “Ancora?”. E Diamante di rimando: “Mi piacerai sempre“. Infine, ha dichiarato di sperare che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip possa aiutarla a trovare un equilibrio nel reality e, magari, costruire rapporti più sinceri: “Comunque se il fine deve essere ristabilirti gli equilibri intorno e darti una mano, perché no? Anche se sono qui come ospite”.