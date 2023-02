Chi sarà costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7? Nel secondo appuntamento settimanale, Alfonso Signorini sarà costretto a salutare un vippone. Stavolta qualcuno dovrà dire addio a tutti, almeno per un po’ e secondo i sondaggi che circolano in rete c’è già un nome che va per la maggiore. Tanto per cominciare è bene chiarire chi, questa settimana, è finito in nomination. Parliamo di tutti grossi calibri: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon.

Tra loro sembra chiaro che almeno uno uscirà, ma chi? Se qualcuno pensa che anche stavolta il biglietto di ritorno salverà qualcuno si sbaglia di grosso. Tra l’altro tre biglietti di ritorno sono già stati svelati: li avevano rispettivamente pescati Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello). Ora in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone entrato a dicembre; ovvero uno fra Andrea Maestrelli, Nicole Murgia, Davide Donadei e Milena Miconi.

Chi sarà costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7?

Sembra chiaro quindi che chi uscirà stasera non avrà anche questa possibilità. Come spesso accade ultimamente, il televoto è propositivo, ovvero il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’. E secondo i sondaggi, come dicevamo, c’è già qualcuno che starebbe fuori, almeno secondo la volontà popolare. Al primo posto ci si piazza Micol Incorvaia col 35%, la quale è riuscita a superare anche la beniamina del pubblico Nikita Pelizon (che ottiene il 34%).

Chi si piazza al terzo posto è Antonella Fiordelisi, al 17%. In fondo alla classifica troviamo Antonino Spinalbese, che a oggi sembrerebbe essere il meno amato dal pubblico in questa nomination. Ma le cose stanno davvero così? Sembra tuttavia che l’ex parrucchiere dei vip non prenderebbe malissimo la sua uscita.

Antonella la preferita, Antonino l’eliminato!

Così hanno votato gli utenti di #RealityHouse nei sondaggi del #GFVip#RhSondaggi pic.twitter.com/wbatC9snsV — Reality House (@Reality_House) February 20, 2023

L’ex di Belen infatti avrebbe già dichiarato apertamente di essere “stufo” di questa esperienza e di voler ritornare alla vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori mediatici del reality show, soprattutto da sua figlia. Non c’è che dire, il pubblico potrebbe esaudire il desiderio di Antonino nella puntata del GF Vip del 23 febbraio, chi lo sa.

