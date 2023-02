GF Vip 7, Micol Incorvaia a sorpresa su Edoardo Tavassi; sempre taciturna la sorella di Clizia ha rotto il silenzio sul rapporto con il fratello di Guendalina raccontando tutto a Nicole Murgia. Così mentre arriva la notizia della diffida ai danni di Oriana Marzoli e Luca Onestini da parte del team Nikita. “Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto lei abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”.



E ancora raccontava nel corso di un’intervista Giulia del team Nikita nel corso di un’intervista a Mondo24: “Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi”. Parole destinata a far discutere. Come quelle di Micol Incorvaia: “Mi sono lasciata andare. Io all’inizio la vivevo male, rendevo tutto più difficile proprio per questa paura che avevo”.

GF Vip 7, Micol Incorvaia innamoratissima di Edoardo Tavassi



E ancora: “Ad oggi sono felicissima di essermi lasciata andare, io arrivo la sera e sono felice, mi stendo a letto e sono felice. Con tutto che qui dentro non è che sia proprio il Carnevale di Rio però tirando le somme, se penso alle belle persone che ho conosciuto, all’esperienza pazzesca e unica che sto vivendo, al fatto che sto provando delle cose veramente forti per una persona”.



“Per la prima volta non trovo difetti in una persona e stimare così tanto una persona e sentire anche supporto da quella parte e sapere anche di riuscire a darglielo io, per me è una cosa che mi riempie il cuore”. Parole dopo le quali Murgia le ha rivelato di credere fortemente nel matrimonio: “Io ci ho sempre creduto tanto nel matrimonio, per me al di là di come ti senti tu felice quel giorno, perché è tutto su di te”.



“Però quando sto là che stavo andando in Chiesa ero conscia di promettere amore eterno, io ci credevo veramente a quella roba là. Ma ci credo ancora oggi in parte, che possa trovare una persona che mi sia affianco, che mi tutela. D’altra parte però perdi quella cosa del per sempre, tu dici forse il per sempre non esiste. Fa parte della vita, fa parte dei sentimenti”.