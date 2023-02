Nella casa del GF Vip 7 c’è una vicenda che sta tenendo tutti in allerta. Riguarda Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, col primo che ha compiuto un gesto dalle motivazioni alquanto misteriose. In queste ore si sta parlando molto di un episodio che si è verificato nei giorni scorsi, come confermato dallo stesso ex compagno di Belen Rodriguez. Quest’ultimo ha riferito le ragioni del comportamento che gli ha fornito l’ex Uomini e Donne, ma sul web si sono scatenati numerosi commenti.

Sono tutti a caccia della verità al GF Vip 7, anche perché quanto fatto da Daniele Dal Moro ad Antonino Spinalbese ha lasciato increduli. Non si poteva nemmeno ipotizzare che potesse farlo, invece si è registrato qualcosa che è avvolto ancora dal segreto. Possiamo subito dirvi che non siamo in presenza di fatti gravi o che possano incidere sul percorso di entrambi, quindi non è una situazione che può provocare provvedimenti, ma resta comunque la curiosità perché è stato un evento molto strano.

GF Vip 7, il gesto misterioso di Daniele Dal Moro ad Antonino Spinalbese

Entrando nello specifico della questione, nella casa del GF Vip 7 Daniele Dal Moro ha preso una decisione nei confronti di Antonino Spinalbese, che ha letteralmente spiazzato tutti. Il papà di Luna Marì ha chiesto in prestito al compagno di avventura una giacca appartenente all’ex di Martina Nasoni. Ma la risposta è stata negativa, con Daniele che avrebbe esclamato: “Non posso perché ho paura che si possa sporcare“. Ma gli utenti la pensano diversamente e hanno iniziato subito a polemizzare.

Su Twitter alcuni utenti hanno commentato: “Però Daniele può mettersi le camicie di Antonino, perché non le chiede ai suoi amici?“, “Non le presta perché piacciono ad Oriana Marzoli“. Ovviamente la verità non possiamo ancora saperla e potrebbero essere i due diretti interessati a chiarire tutto nei prossimi giorni. Probabilmente anche nella serata di giovedì 23 febbraio, quando andrà in onda una nuova puntata in diretta alla presenza di Alfonso Signorini e delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Intanto, Signorini si è soffermato su Luca Onestini e ha dato una risposta flash sul settimanale Chi. Riprendendo anche il commento stesso del mittente della lettera nel momento in cui ha scritto: “Crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto”.