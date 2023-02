Alfonso Signorini su Luca Onestini, la replica dopo quei fatti al GF Vip 7. L’ex volto di Ued continua ad attirare l’attenzione del pubblico, dividendo in due fazioni diverse le opinioni degli utenti. Un carattere che non passa inosservato, quello di Onestini, e un temperamento che spesso spinge a considerazioni decisamente spontanee e per questo motivo anche troppo sincerce. Ma sul concorrente, il padrone di casa del reality show sembra avere le idee molto chiare.

Alfonso Signorini su Luca Onestini, ora a parlare è il padrone di casa del GF Vip 7. Di recente Luca Onestini si è scagliato contro gli autori del programma sottolineando di non tollerare alcune presunte ‘disparità’: “Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente”. Il gieffino è noto per non mandare a dire di certo le cose.

Leggi anche: “Tutte cazz***, so cosa ha fatto”. GF Vip, Veleno su Sonia Bruganelli. Onestini non si trattiene





Alfonso Signorini su Luca Onestini: la replica del conduttore alla lettera indirizzata contro il gieffino

Aspetti caratteriali che nel corso della precendente edizione del reality non sono mai emersi. Stiamo parlando della partecipazione dello stesso nel corso del GF Vip 2: i fan non hanno potuto che sottolineare una differenza schiacciante nel modo di porsi nel corso della convivenza forzata con gli altri inquilini e nel modo di riferirsi davanti alle telecamere. Alla luce dell’ennesima polemica, alla redazione di Chi è stata inviata una lettera contro Luca Onestini: “Me lo ritrovo dopo quattro anni arrogante”, si legge quando invece era “educato e umile” a Uomini e Donne e al GF Vip 2.

E ancora: “Presuntuoso e maniacalmente attento a uscire sempre bene come personaggio. Anche con la dolce Ivana… insulti e minacce. La popolarità a volte rovina le persone!”. A rispondere in prima persona, Alfonso Signorini che ha dato una risposta flash, sottolineando che rispetto a qualche anno fa, Luca Onestini ha continuato a maturare una personalità diversa e forse riprendendo anche il commento stesso del mittente della lettera nel momento in cui ha scritto: “Crescendo si cambia. E non sempre in meglio. Un caro saluto”.

E non è la prima volta che accade di ricevere una lettera in merito a uno dei concorrenti del programma. Solo poco tempo fa, un’altra lettera ha tirato in ballo Oriana Marzoli. La gieffina sarebbe stata definita “maleducata” e ancora: “Per non parlare dei suoi gesti molto maneschi”. In ultimo una considerazione in generale: “Tutto questo è di cattivo gusto”. Anche in questo caso, Alfonso Signorini ha risposto senza esitazione: “Cara lettrice, Oriana amatissima e odiatissima. Divide il pubblico, come tutte le persone dalla forte personalità. Sospendo il giudizio, per il momento”.