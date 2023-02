GF Vip 7, guai in arrivo per Oriana Marzoli e Luca Onestini: i due gieffini sono stati diffidati ‘ora – racconta a MondoTv24 una delle persone dietro l’azione – ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”. Luca Onestini che resta il primo bersaglio. Si legge ancora nell’intervista: “Parlare anche con Luca Onestini? Credo proprio non ce ne sia bisogno, non otterrei nulla, non sono una psicologa, ma posso dire che Luca abbia forti tratti narcisisti”.



E ancora “Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto lei abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta. Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi”.

GF Vip 7, Oriana Marzoli e Luca Onestini diffidati dal team Nikita



A parlare così è Giulia del Team Nikita, scesa in campo per difendere la Pelizon: “Preciso che il Team non sono solo io, sono in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda, Nikita è seguita h24, io mi confronto con l’avvocato ogniqualvolta ce ne sia bisogno, anche alle 6 del mattino o alle 3 di notte, capisco che tutto ciò sia difficile da percepire dall’esterno, ma Nikita è seguita è seguitissima a 360 gradi”.



Giulia ha inoltre dichiarato di aver chiesto da diverso tempo di poter incontrare Nikita ma per il momento queste richieste non sono state ascoltate: “Sono due mesi che chiedo di poter entrare e parlare con lei, sono una ragazza che fa un lavoro differente e ci tiene alla propria privacy, avevo detto a lei che non sarei mai andata e che avrei preferito la andassero a trovare i parenti, ma siamo arrivati a uno stato di cose in cui sento che la mia presenza potrebbe essere importante per lei”.



“Adesso lei è molto stanca, la vedo molto provata, è una donna molto forte, ma ha anche i momenti in cui ha bisogno di isolarsi. Nella vita privata Nikita quando è sotto stress si isola per tre o quattro giorni, cosa che anche nella casa ha provato a fare nei limiti del possibile. La ho vista piangere perché pensa le manchi il sostegno da fuori”.