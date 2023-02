GF Vip 7, terremoto in arrivo: Oriana Marzoli pensa alle vie legali. Negli ultimi giorni la modella venezuelana à stata presa di mira; una persecuzione, secondo una parte del pubblico, che non ha esitato a mostrare tutto il suo malcontento sparando a zero contro produzione e Alfonso Signorini. “Diamante spara frasi razziste e xenofobe, lancia posate e bicchieri. La Nasoni dà della PUTTANA ad una concorrente (la stessa vittima di sopracitate frasi razziste), sfrega una posata o cavatappi, non si capisce bene”.



“Tra le mani per dire di essere stata ferita sempre dalla concorrente vittima di quei termini sopracitati, e voi avete il coraggio di scrivere questa didascalia. Ieri abbiamo assistito allo schifo puro da parte di ospiti e concorrenti che sono stati tutelati da 5 mesi. ADESSO BASTA, SIAMO STANCHI!!!”, scrive un’utente inferocita sui social.

GF Vip 7, Oriana Marzoli in lacrime dopo gli insulti di Martina Nasoni



E ancora: “Se oggi fate passare Martina da vittima per l’ennesima volta, quando è stata lei a provocare e a cercare la lite, per poi graffiarsi DA SOLA e dare la colpa a Oriana, spero che una bella serie di denunce non ve le levi nessuno”. Proprio sulle parole della Nasoni si scatena il pubblico: “L’ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale”.



“Articolo che recita testualmente: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516”. E pare che Oriana Marzoli sia pronta ad andare per vie legali. Lo ha confessato a Milena Miconi. A ricostruire quanto successo è il sito Blasting News che scrive.



“Marzoli ha anche detto di non essere mai stata una poco di buono e di non averne mai avuto il bisogno, tutti gli uomini che ha frequentato lo ha fatto solamente perché spinta da un’attrazione reciproca. A tal proposito la concorrente ha minacciata di voler agire per vie legali nei confronti di Martina: “Voglio le scuse e anche denunciarla””. Alfonso Signorini ha già pronto l’elmetto.