Van gate al GF Vip, cosa ha fatto Edoardo Donnamaria. Fa ancora discutere quanto avvenuto all’interno del van, un episodio che ha spinto Alfonso Signorini a prendere provvedimenti nei confronti di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Il conduttore ha cercato di capire cosa fosse successo, ma i gieffini hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi. Per questo è arrivata la punizione.

“Avete spudoratamente mentito – li ha accusati Alfonso – dalle immagini che abbiamo visto questa sera, è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa e quindi immuni, ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa”. Ma, forse, quella del microfono non è stata la cosa peggiore…

Voce bomba su quanto accaduto nel van

Stanotte Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno parlato nuovamente di quello che è successo all’interno del van. Lo hanno fatto sotto le coperte, ma da quello che filtra in un video, pare che la situazione sia ben più grave di quanto immaginato. Secondo quanto ricostruito Edoardo Tavassi avrebbe detto: “Hai detto di quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce”.

Micol Incorvaia avrebbe risposto: “Sì ma ci hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene, se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado, me ne vado!”. E Tavassi ha ribattuto: “Ma per forza”. Intanto Deianira Marzano ha mostrato il messaggio di una utente che avrebbe rivelato cosa ha fatto Edoardo Donnamaria dentro al van.

Rimango del parere che il televoto dovrebbe essere annullato, perché è chiaro che con tutto ciò che dicono loro stessi, più video di terzi che girano, è successo qualcosa per il quale loro non dovrebbero stare ancora lì. Altre persone sono state squalificare per molto meno#gfvip pic.twitter.com/X6lHLvglNr — Sabrina23 (@sabrinasab03) February 26, 2023

A quanto pare Edoardo Donnamaria avrebbe abbassato i suoi pantaloni mentre baciava Nicole Murgia: “Stavano scherzando sul pe** e misure e lui ha fatto il gesto di tirarlo fuori… Ha fatto il gesto di abbassarsi davanti i pantaloni con la mano, allargandoli per farlo vedere”. Insomma, una situazione davvero troppo hot, altro che manomissione dei microfoni…

