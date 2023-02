GF Vip 7, provvedimento in arrivo per 4 concorrenti del reality show. Le regole parlano molto chiaro e se vengono infrante, la punizione non può che essere dietro l’angolo. Vicende spiacevoli tra vipponi hanno portato il padrone di casa, Alfonso Signorini, a provare a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto la notte precedente. Il motivo della punizione è presto spiegato.

Punizione al GF Vip 7 per 4 vipponi: l’annuncio di Alfonso Signorini per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I motivi che hanno spinto gli autori del programma a prendere provvedimenti sono però differenti. Infatti se da un lato la coppia risulta colpevole di aver infranto il regolamento del programma decidendo di staccare volontariamente i microfoni ambientali del van, dall’altro per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia il provvedimento riguarderebbe alcune frasi spiacevoli e scambi di confidenze a scapito di altri concorrenti.

Punizione al GF Vip 7 per 4 vipponi: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e per Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: i motivi

Tutto sarebbe accaduto nello stesso momento e nello stesso luogo: il van. Il gruppetto dei 4 avrebbe deciso di scambiare alcune confidenze senza correre il rischio di essere ascoltati. Motivo per cui, gli Incorvassi hanno proposto di staccare i microfoni ambientali. A questo punto i 4 vipponi rinchiusi nel van hanno cominciato a ‘cospirare’ contro altri inquilini della casa del GF Vip 7. Nel corso della puntata, dunque, il padrone di casa Alfonso Signorini ha annunciato di essere pronto a fare entrare la busta nera atta a spezzare gli equilibri nella casa. Poi ha chiamato i 4 vipponi in confessionale. I gieffini a questo punto hanno provato a spiegare cosa è accaduto nel van, o meglio di cosa hanno parlato nello specifico.

Chi ha affermato che si parlasse di sesso in maniera un po’ più spinta del solito, chi invece come Edoardo Donnamaria ha ammesso di aver raccontato un episodio personale accaduto al seggio elettorale. Ma nessuno di loro sembra aver detto la verità. A smascherarli ancora una volta Alfonso Signorini che ha informato di un solo microfono lasciato aperto: uno ‘scivolone’ per così dire che ha permesso alla verità di uscire allo scoperto. “Ritenete di avere detto qualcosa che possa compromettere gli equilibri nella Casa del Grande Fratello?”, ha chiesto il conduttore. I gieffini hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi non riuscendo ad ammettere il contenuto dei dialoghi che passavano dalle confidenze di Edoardo rapporti sessuali con Antonella Fiordalisi, fino a toccare anche alcune considerazioni su Daniele Dal Moro e in ultimo persino quanto accadato fuori dalla casa poi riferito per bocca della stessa Nicole Murgia.

Poi l’annuncio di Signorini davanti alla tanto temuta busta nera: “Avete spudoratamente mentito…Dalle immagini che abbiamo visto questa sera, è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa e quindi immuni, ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa“. Tutti dritti dunque al televoto.