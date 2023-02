Chi è stato eliminato nella puntata del 23 febbraio 2023 del GF Vip 7? Tanto per cominciare è bene precisare che è stata una puntata al cardiopalma. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha esordito sventolando in studio una busta nera. Signorini ha quindi annunciato che verrà preso un provvedimento per via di una cosa riprovevole compiuta dagli Spartani. Poco dopo, messa in attesa la decisione della busta nera, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese hanno avuto un faccia a faccia che non ha portato a niente (come al solito).

Poco dopo Antonella ed Edoardo hanno ricominciato a dirsele di santa ragione e Sonia Bruganelli ha preso le parti dell’ex schermitrice. Poi si è passati al capitolo Sarah Altobello e del fatto che abbia molto criticato il voltafaccia delle sua amiche ‘Spartane’: Giaele, Micol, Nicole e Oriana. Poco dopo il conduttore ha chiamato in confessionale Milena Miconi, Antonino e Andrea Maestrelli. Sono loro a definirla “bellissima, elegante e intelligente”.

Chi è stato eliminato nella puntata del 23 febbraio 2023 del GF Vip 7

Per la donna però, per nessuno ci sarebbe una possibilità. Come è noto, Milena è felicemente sposata con lo sceneggiatore Mauro Graiani e non ha nessuna intenzione di cambiare questa cosa o rovinarla. Chiaramente proprio quest’ultimo ha commentato la scena su Twitter, ironizzando sul fatto che per questa volta è disposto a perdonare sua moglie perché Antonino e Andrea sono effettivamente i più belli della Casa.

Ma tanto per fortuna non può leggere. Ma veniamo al sodo: chi è uscito dalla casa, durante la puntata numero 36? Quasi immediatamente hanno scoperto di aver superato il televoto Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. Restavano fuori Antonella e Antonino, in attesa del verdetto. A lasciare la casa, alla fine, è Antonino Spinalbese con solo il 12% dei voti di preferenza.

A seguire: Micol 34%, Antonella 30%, Nikita 24%. Poco dopo Alfonso ha detto al ragazzo: “Tu sei entrato come ex di Belen e sei uscito come Antonino. Non hai mai usato volutamente il suo nome, avresti potuto farlo. Ti sei sempre tenuto lontano da questi giochi facili”. Poi la bella sorpresa: ad attenderlo insieme studio c’è Ginevra Lamborghini. E alla fine il bacio c’è stato.

