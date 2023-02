GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è pronta ad affrontare la puntata di questa sera. Una puntata che si annuncia a dir poco scoppiettante per lei che, nella notte di ieri, ha detto addio a Edoardo Donnamaria. Una decisione che aveva motivato così: “È da tre giorni che non mi parla, ha messo l’amicizia davanti all’amore. Per me era amore vero e per me lui non è stato innamorato di me, le cose che mi ha detto rimangono impresse e non sono carine. Non mi sono mai fidata delle persone, ho avuto troppe delusioni”.



E ancora: “Anche adesso che ho dimostrato negli ultimi mesi quanto ci tengo ad Edoardo, lui non ha ricambiato allo stesso modo…Ha messo l’amicizia davanti all’amore, cosa che io non ho fatto”. Sentendo queste parole Nikita aveva sentito il bisogno di intervenire.” Perché fai così? Non capisco proprio il bisogno di tirare frecciatine”.

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi non ha paura di lasciare la Casa



E ancora: “Credo che lui (riferendosi a Edoardo ndr) debba lavorare sul concetto di gelosia e libertà nella coppia, ma di base…pensi sempre che tutto il mondo ce l’ha con te, ce l’hai dall’inizio del tuo percorso..ma perché? Da dove ti parte questa cosa?”. A rispondere ci aveva pensato indirettamente Edoardo nel corso di un chiacchierata con Ivana Mrazova e Luca Onestini.



“All’inizio del programma era sempre sorridente, ora invece se la prende con me perché sono amico loro…mi sono stufato di sentire sempre i stessi discorsi..io ho sempre preso posizione, magari ho cercato di dire le cose in modo tale da farla finire, io con Antonella ci ho litigato solo perché volevo mantenere i rapporti con i miei amici”. Insomma, tra i due la situazione sembra compressa.



Anche perché poi Edoardo aveva aggiunto: “Ma io posso rinunciare a un’amica come Micol, che mi è stata vicino e che conosco da anni? No, non posso”. E Antonella? Non ha dubbi sul suo futuro prossimo: “Se io dovessi uscire ho capito che non perso niente”.