Prima della puntata in diretta del 23 febbraio del GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon sono stati protagonisti di un momento inaspettato. In particolare la giovane ha voluto raccontare qualcosa che era successa qualche ora prima. E tutti hanno notato l’incredibile reazione avuta dall’ex compagno di Belen Rodriguez, che ovviamente è stato colto di sorpresa e quindi non si aspettava frasi del genere. Stiamo comunque parlando di un argomento certamente più leggero rispetto al solito.

Infatti, basti pensare che al GF Vip 7 non c’è stato solo questo dialogo tutto sommato tranquillo seppur molto curioso tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. I due vipponi Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno ricevuto nella casa la notizia relativa alla diffida subita e presentata dallo staff proprio di Nikita, alla luce di cose gravi che avrebbero fatto nei confronti della modella. E presumibilmente Signorini chiederà lumi, anche perché la stessa Pelizon non dovrebbe essere al corrente della vicenda.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese sorpreso da Nikita Pelizon

I due si trovavano nel giardino del GF Vip 7 e Antonino Spinalbese ha visto avvicinare a lui Nikita Pelizon, con la quale comunque non corre ancora buon sangue. A riportare la notizia il sito Blogtivvu, supportato da un utente di Twitter che ha deciso di postare il filmato in questione. Possiamo subito dirvi in anteprima che lui non se l’è sentita di dire niente a parole, dopo aver ascoltato la confessione della coinquilina, ma è bastato osservare il suo sguardo per comprendere che sia rimasto parecchio sbalordito.

Ecco le parole di Nikita Pelizon, che ha fatto riferimento ad un sogno in compagnia di Antonino: “Oggi ti ho sognato, non mi ricordo bene la scena. C’era la padella sporca di cibo, allora ho preso dell’acqua calda e l’ho messa nella padella, così ti era più facile pulirla. Tu mi guardi e mi dici: ‘Dopo questo gesto non lo so se tutto quello che fai è perché sei così o è quello che ho sempre pensato’. Fin qua mi ricordo”. E lui l’ha guardata in maniera sorpresa, quasi imbambolato, ed è rimasto completamente in silenzio.

Nikita racconta ad Antonino di averlo sognato, la faccia di lui 💀 #GfVip #Oriele pic.twitter.com/sW7s3yUhL1 — Kate (@TheKateryn) February 22, 2023

Il popolo del web ha commentato così l’insolito avvenimento: “Ci manca che passa una palla di fieno alla fine”, “Ahahahah”, “Scusate, ma a ‘sto giro ho amato la faccia di Daniele”, “Io morta sepolta”, “Volevano sotterrarsi sia Antonino che Daniele”, “Lei è proprio imbarazzante”.