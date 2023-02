La notizia più brutta per Oriana Marzoli e Luca Onestini è arrivata al GF Vip 7. I due concorrenti sono stati informati di un gesto compiuto contro di loro e adesso dovranno necessariamente fare parecchia attenzione. Ad accorgersi di questa novità alcuni utenti, che hanno pubblicato un video inequivocabile nel quale è soprattutto lei a parlare in maniera ironica del fatto. C’è anche un’altra vippona coinvolta nella vicenda, quindi presumibilmente Signorini ne parlerà apertamente nella serata del 23 febbraio.

Prima di capire cosa possa dire a riguardo il conduttore televisivo, Oriana Marzoli e Luca Onestini ne hanno parlato tra di loro al GF Vip 7 alla presenza anche di Alberto De Pisis. E l’influencer venezuelana ha anche svelato all’ex di Ivana Mrazova di essere rimasta molto sorpresa dal comportamento dell’altra coinquilina, che come se nulla fosse successo avrebbe avuto un atteggiamento insolito. Andiamo a vedere insieme cosa era successo nelle ore precedenti e di cosa sono stati informati i due.

Oriana Marzoli e Luca Onestini: brutta notizia al GF Vip 7 per loro

L’atmosfera intorno a Oriana Marzoli e Luca Onestini si sta rivelando non positiva per i due protagonisti del GF Vip 7. Infatti, lo staff di un’altra concorrente ha deciso di presentare una diffida contro di loro: “Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca e Oriana, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

A diffidare Oriana Marzoli e Luca Onestini è stato il team di Nikita Pelizon e, come si augurava quest’ultimo, i due vipponi sono stati informati dalla produzione del programma. Come ha fatto intuire la venezuelana: “Io dico, arriva il tuo regalo ieri e oggi mi parli come se niente fosse?“. Pare infatti che la modella triestina abbia posto una domanda a Oriana nella mattinata di giovedì 23 febbraio, generando sconcerto in lei. E chi ha condiviso il filmato ha commentato: “Questa cosa della diffida da parte della famiglia di Nikita è veramente imbarazzante”.

Oriana: “Io dico mi arriva il tuo regalo ieri, e oggi mi parli come se niente fosse?”



Poi è stato scritto da altri internauti: “Ma forse Nikita non è stata informata, comunque ben vi sta”, “Menomale che il GF Vip è un gioco”, “Nikita ha sempre parlato con tutti anche prima della diffida, peccato che sono stati sempre loro i maleducati e non le hanno rivolto la parola. Patetici”.