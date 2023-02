Al GF Vip 7 c’è il serio rischio che scoppi il caos su Edoardo Donnamaria, con Antonella Fiordelisi che non potrà fare altro che reagire malamente se queste notizie fossero confermate. Una concorrente si sarebbe appartata con lui e avrebbe confessato di essere interessata al volto di Forum. Si creerebbe una dinamica clamorosa, che nessuno riusciva neanche lontanamente ad immaginare. Anche se non sono tutti convinti di questo e sul web si è aperto un vero e proprio scontro tra fazioni.

Nella casa del GF Vip 7, Edoardo Donnamaria sarebbe stato avvicinato da un’altra ragazza e i due si sarebbero recati insieme all’interno del van. La gieffina in questione ha poi voluto confidare tutto a Luca Onestini, ma con un linguaggio in codice, per non far comprendere a tutti il contenuto delle sue parole. Sui social gli utenti hanno tirato fuori delle ipotesi e una di queste riguarda il flirt tra lei e il ‘fidanzato’ di Antonella. Ma vediamo bene quali sono le ricostruzioni principali, venute fuori in queste ore.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria si è appartato con una vippona? La voce

L’utente che ha postato il filmato del dialogo tra questa vippona e Luca Onestini ha riferito di aver compreso cosa si siano detti. E al GF Vip 7, secondo lei, ci sarebbe stato questo momento privato tra Edoardo Donnamaria e la compagna di avventura che non è Antonella Fiordelisi. Questo quanto rivelato: “Lei ieri notte è stata nel van con Edoardo Donnamaria… E sta parlando in codice per dire quello che è successo”. Ma i sostenitori dei Donnalisi hanno immediatamente smontato questa tesi, respingendo queste considerazioni.

Colei che ha parlato in codice è stata Nicole Murgia, ma i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno smentito categoricamente l’ipotesi che possa nascere qualcosa tra i due: “Raga, su TikTok non hanno capito un ca***. A quanto pare parlava con uno in confessionale, ci ha flirtato un po’“. Il mistero comunque regna sovrano: ci sono due ipotesi che si scontrano totalmente fra di loro e solamente la giovane vippona potrà sciogliere tutti i dubbi, nel momento in cui confesserà l’accaduto.

Altri ancora hanno aggiunto: “No raga, parlava di uno di quelli in confessionale non di Edoardo”, “Ha detto che aveva voglia di sco***, che è stata un’ora in confessionale a flirtare con un autore. Qualcosa del genere e l’ha raccontata nel van”.