Si torna a parlare di Antonella Fiordelisi e della sua relazione con Edoardo Donnamaria all’interno del GF Vip 7. C’è stata una frase che ha rimbombato più d’altre nella casa e che chiaramente è stata riporta sui social da tanti utenti che l’hanno presa malissimo (ma anche bene, a seconda del tifo). Tutto è capitato durante i festeggiamenti per il compleanno di Andrea Maestrelli. Poco dopo i momenti di rito, tutti i vipponi si sono immediatamente ri-divisi creando i soliti gruppi all’interno della casa.

Chi in sala da pranzo, chi fuori, chi in cucina. Ma è Antonella che ha preso subito la parola, facendo alcune riflessioni su come stiano cambiando le relazioni all’interno dell’appartamento di Cinecittà. L’ex schermitrice campana, sfogandosi con i suoi compagni, torna a parlare del suo rapporto con Edoardo. Dice, molto adirata: “Adesso che non sto più con Edoardo io avrò meno problemi”.

Antonella Fiordelisi: la frase choc su Edoardo

La Fiordelisi a quel punto accusa il gruppo degli spartani di parlarle alle spalle e si chiede cosa possano dire adesso la “fine” della loro relazione. Mettiamo le virgolette perché sappiamo bene che una cosa del genere non ha molto fondamento detto da ognuno di loro, visto che più di qualche occasione si sono rimangiati la parola data.

A quel punto Antonella ha detto: “Io sto male stando con lui se sta con queste persone”. Poco dopo Davide, che l’ascolta con attenzione, si dice convinto che tornerà a far pace con Edo anche se continueranno sempre a discutere: “È come un cane che si morde la coda”. Chiaramente Antonella non condivide e questa volta si dice convinta del fatto di aver messo un punto alla sua storia con Edoardo.

Non solo, ammette anche di non accettare il fatto che il suo oramai ex, dal suo punto di vista, metta al primo posto gli amici piuttosto che lei. A quel punto dice questa frase che fa tremare i muri di Cinecittà: “Questo non è amore”. Chiaramente nessuno sa con certezza cosa capiterà ai #Donnalisi. Non è escluso infatti, che anche questa sera, magari dopo la diretta, i due torneranno a dormire insieme, a parlare di figli e perché no, di un matrimonio fuori dal GF Vip. Il video qui.

