Antonella prende appunti al GF Vip ed è subito polemica. Come la sua amica Nikita Pelizon, anche l’ex schermitrice ha preso carta e penna per appuntare qualcosa ma molti utenti si sono ribellati. Come è noto, infatti, il regolamento del reality show vieta ai concorrenti di prendere appunti ma a quanto pare per Nikita e Antonella hanno fatto uno strappo alla regola.

Pochi giorni fa anche Luca Onestini si era lamentato degli appunti presi da Nikita, per il quale nessuno ha mai detto niente, e dei continui richiami che il GF Vip fa a lui e a Oriana quando fanno qualche battuta in spagnolo. “Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente”.

Antonella prende appunti al GF Vip: cosa ha scritto

Nikita Pelizon ha ammesso di prendere appunti perché ultimamente ha problemi con la memoria e quindi questo esercizio le permetterebbe di allenare la sua mente: “Sai che io non mi ricordo quasi più niente… infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no, non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote dalla parte mio fratello“, aveva confessato la vippona.

Ora è anche Antonella a prendere appunti al GF Vip e in molti si sono chiesti il motivo. Da qualche settimana, infatti, la concorrente è stata notata dal pubblico con carta e penna alla mano e in tanti si sono chiesti il motivo. Oltre alle critiche per la questione del regolamento, la curiosità dei telespettatori è stata tantissima.

C’è chi giustifica gli appunti della fata perché avrebbe un disturbo di memoria (nn confermato).

Perché Antonella a prendere appunti al GF Vip 7? Il motivo è presto detto, perché in queste ore le telecamere hanno immortalato il contenuto del foglio in cui la concorrente sta prendendo appunti. La Fiordelisi scrive tutti i messaggi dedicati ai Donnalisi degli aerei che hanno sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. Insomma, niente di grave ai fini del regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.