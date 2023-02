Nuova puntata e nuovi colpi di scena al GF Vip 7. Lunedì 20 febbraio è andata in onda un altra puntata in diretta e l’esito del televoto ha lasciato tutti a bocca aperta. In serata Alfonso Signorini ha annunciato che la concorrente che ha ricevuto meno voti a favore è stata Sarah Altobello (9,4% delle preferenze).

Per la giovane pugliese è quindi scattata l’eliminazione dal GF Vip 7, ma subito dopo il suo arrivo in studio è arrivato il colpo di scena. Come era capitato a Wilma Goich qualche settimana fa, anche la vippona ha aperto il bussolotto del biglietto di ritorno ed è rientrata nella casa.

GF Vip 7, Onestini contro Nikita che infrange il regolamento

Dopo la diretta del GF Vip 7, Luca Onestini si è riunito con gli amici Spartani e ha fortemente criticato Nikita Pelizon. “Vi è sfuggita un’altra cosa… Martina ha detto che ci sono tutti i video ma non ci sono. Si millantano conoscenze e saperi che a noi sono occulti. Lei ha accusato Oriana ti togliersi il microfono per dire le cose. Ma se lo toglie come fanno ad esserci i video?”, ha detto Onestini a Oriana, Giaele e Tavassi.

Come ricostruisce BlogTivvu, i tre hanno commentato il fatto che Nikita abbia a disposizione carta e penna, cosa non consentita dal regolamento del GF Vip 7. “Queste sono cose chiare e mi sembra palese. Ciò che non mi torna è che rompono i coglion* a Oriana per il microfono ma fanno vedere che sono loro… lei che va contro il regolamento perché non si può avere carta e penna qua… tirano fuori delle frasi in spagnolo, io questa cosa qua non la capisco onestamente”, ha osservato ancora Onestini.

Subito dopo Onestini, Matteo dice “Nikita non scrivere niente, in questo gioco non si può scrivere”. Come mai viene rimproverato Onestini se anche altri concorrenti sapevano che al #GfVip è vietato scriversi appunti? Vi dimenticate le vostre stesse regolepic.twitter.com/KFoC0FkZFO — iconoholic (@iconoholic) February 20, 2023

“Cosa vuol dire che non hai memoria? Il problema è suo, io non ho mai visto una cosa del genere. È contro il regolamento ma se non lo dice nessuno… è una roba che coprono”, è l’accusa di Luca Onestini al GF Vip 7. Anche Giaele ha commentato il fatto, spiegando che anche Antonella avrebbe iniziato a prendere appunti: “Lei si scrive le cose perché non ha memoria ma anche Antonella ha cominciato a scriverle sotto consiglio di Nikita quindi cosa vuol dire che anche Antonella non ha memoria?”, si è chiesta ironicamente.