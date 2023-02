Al GF Vip 7 dichiarazioni bomba di Antonella Fiordelisi, che ha svelato un retroscena intimo su una sua compagna di avventura. Ancora una volta le polemiche sono destinate ad esplodere nella casa più spiata d’Italia e anche la prossima puntata in diretta si prospetta a dir poco difficile. Nell’ultimo appuntamento del 20 febbraio è successo di tutto, con un provvedimento a carico dei concorrenti per il caos al party di Carnevale e gli attacchi delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli ai vipponi.

Le due donne sono infatti estremamente deluse dall’atteggiamento dei ragazzi e addirittura la moglie di Paolo Bonolis ha esclamato: “Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà di voi”. Ma tornando alle dinamiche interne al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è lasciata scappare una frase che ha sconvolto moltissimi telespettatori. Nessuno poteva aspettarsi parole del genere, dette davanti ad Edoardo Donnamaria subito dopo che Alfonso Signorini ha salutato il pubblico chiudendo la puntata.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi choc: “Lei l’ha data la prima sera”

Dunque, al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha esclamato tra lo sconcerto dei telespettatori che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra: “E invece tu con una persona che ti sei scop*** svariate volte, sia che eravate ubriachi. Sì, è successo che te l’ha data la sera appena ti ha visto, cioè subito, non come qui che fa la santarellina“. Un’accusa diretta nei confronti di una coinquilina, che ancora non è ovviamente a conoscenza di questa uscita dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Chi ha pubblicato il video si è scagliato contro Antonella Fiordelisi, che ovviamente si riferiva a Micol Incorvaia, che ha avuto una storiella in passato con Donnamaria. Quindi, i Donnalisi hanno avuto l’ennesimo litigio ma stavolta lei ha tirato nella mischia anche la sorella di Clizia. E la prima reazione contro Antonella è stata ironica: “Lei non parla male, ricordiamolo”. Ma non è stata l’unica, infatti andiamo a vedere cosa hanno scritto contro la giovane gieffina alcuni utenti letteralmente infuriati.

Antonella su Micol parlando ad EdoD: "E' successo che te l'ha data la sera appena ti ha visto, cioé subito, non come qui che fa la santarellina."

LEI NON PARLA MALE RICORDIAMOLO#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/QGt5MlD8JV — Sandy 🍿 (@Sandy___8) February 21, 2023

ma non si può fare una denuncia o una diffida? — Cami 🦋 (@Cami_Chicca) February 21, 2023

C’è chi ha addirittura detto: “Ma si può fare una denuncia o una diffida ad Antonella?“. E altri ancora: “Che schifo, mamma mia”, “Che brutta persona”, “Livello infimo”, “Questa roba deve arrivare a Clizia”, “E lui la fa parlare in questo modo e non la ferma”.