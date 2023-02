GF Vip 7, urla fuori dalla casa e nuova lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi; tra la coppia la tensione resta altissima. Così mentre durante la puntata di ieri sono fioccate critiche da tutte la parti dopo la decisione di Alfonso Signorini di punire gli inquilini per il loro comportamento. Tra chi ha usato i toni più duri la mamma di Edoardo Tavassi: “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontro”.



“Toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: nuovo scontro con Donnamaria



Parole che hanno trovato d’accordo molti telespettatori e, soprattutto, i fan di Oriana che non hanno visto per lei alcuna forma di tutela. “Hanno volutamente inserito dei personaggi per infastidire i partecipanti già in casa e creare dinamiche, però ora prendono provvedimenti per il clima che loro stessi hanno voluto creare …la coerenza!”.



Coerenza che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dimostrano di non avere. O meglio, dal loro punto di vista sì. Cosa è successo? Da fuori il GF Vip 7 qualcuno ha urlato nel megafono: “Sparta ti amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo”. Parole che hanno sollevato immediatamente la reazione di Antonella che se l’è presa con Edoardo.

Comunque hanno rotto il cazzo tutti e due per motivi diversipic.twitter.com/dpRgesY2SY — Procrastinante (@poIizia_postale) February 20, 2023

Hanno urlato “Sparta vi amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo”



LE LORO REAZIONI LA MIA FOTTUTA VITA, QUANTO STO GODENDOOO 🔥#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/jOgxp9SnrF — sisonokevin (@_soleilandia_) February 20, 2023



Edoardo che ha tirato in ballo l’amicizia con Micol Incorvaia (ex di Edoardo e da sempre tasto dolente nel loro conflittuale rapporto di coppia). “Il problema tuo è per me Micol è un’amica? Non c’era Micol quando urlavano. Io non so che dirti… se tu hai dei problemi con lei non vuol dire che debba averceli pure io”.