GF Vip, lite tra Sofia De Donà e Antonino Spinalbese. Si può litigare per un compleanno? A quanto pare sì. Nella Casa è stato festeggiato il compleanno di Andrea Maestrelli. L’evento, però, invece di creare un’atmosfera di gioia e spensieratezza si è trasformato nell’ennesima occasione di scontro in particolare tra due amici del calciatore, ovvero Sofia e Antonino. Tutto è nato dal fatto che la festa non ha riscosso il successo sperato.

Sofia Giaele De Donà ha spiegato a tavola parlando con gli altri: “Ne ho parlato anche con Murgia, ne ho parlato con tutti ma non abbiamo trovato un tema!”. A questo punto è intervenuto Antonino che invece di rincuorare la coinquilina l’ha criticata duramente: “Con me no, quindi non lo avrei mai fatto”. Tra i due è iniziata un’accesa discussione trasformatasi presto in una vera e propria lite con accuse reciproche e un clima particolarmente teso.

Antonino e Sofia, guerra tra i due gieffini

Sofia Giaele De Donà ha risposto così ad Antonino Spinalbese: “Con te no perchè dovevi venire a parlarmi, dovevamo comunicare e hai preferito non farlo. Non hai organizzato niente perchè infatti non ti sei fatto vivo“. Nicole Murgia ha poi commentato: “Mi dispiace per lei, tutto qua. Giaele c’è rimasta male”. E Oriana le ha fatto eco: “Perchè ha organizzato questo e ad Andrea è sembrata una festa per bambini. Lei è l’unica che ha pensato questa cosa”.

Alla fine il tema scelto è stato il calcio, ma a pochi è piaciuto il risultato. Successivamente lo stesso Andrea Maestrelli è andato a consolare Sofia Giaele che però è sbottata di nuovo: “Passa tutto il tempo accanto a te e quando c’è da organizzare la tua festa di compleanno pur di non venire a parlarmi due secondi non fa niente. E poi si lamenta pure! Nel momento in cui gli dico che avrebbe potuto fare qualcosa, come mi risponde? ‘Eh, se avessi organizzato io non avrei fatto questo’”.

giaele rimettendo al suo posto quel cafone di antonino che persino nel suo ultimo giorno a una festa di compleanno per cui non ha mossa UN dito nell’ organizzarla deve avere da lamentarsi e prendere per il culo #gfvip #oriele #gioiellers pic.twitter.com/U1ISuAfbqZ — commendador (@c0mmendad0r) February 22, 2023

Giaele ha ragione al 100%, il fatto che Antonino non sia riuscito a passare sopra il suo orgoglio per organizzare la festa del suo bff dovrebbe almeno spingerlo a tacere, invece si permette pure di rompere il cazzo. Uno sfigato, se chiedete a me#gfvippic.twitter.com/ABd8PMlCI1 — Paola. (@Iperborea_) February 22, 2023

Antonino: Giaele, Giaele…

Giaele: Evita di parlarmi come hai fatto nelle ultime due settimane, grazie. E continua così, fino a quando non te ne vai



E FINALMENTE (E MANCA PURE POCHISSIMO, SOLO UN GIORNO, TRANQUILLA)#gfvippic.twitter.com/saSYXpow4j — Paola. (@Iperborea_) February 22, 2023

“E allora venivi a parlarmi – ha continuao Sofia Giaele – visto che mi sono avvicinata tre volte per farlo! Oggi è andato pure Alberto a parlargli ed ha risposto ‘Ha fatto tutto Giaele’. Non ha fatto un cazz* e si lamenta! Ma allora non rompere le palle! Siete best friend, poteva contribuire e non ha fatto nulla. Non importa. Mi sono presa io la briga, solo perchè non voleva parlarmi, aveva il suo orgoglio di m*erda e voleva fare il fenomeno. Ma almeno te ne stai zitto. Ma se continua a mandare provocazioni una dietro l’altra…”. Poi Antonino l’ha chiamata, ma lei ha risposto: “Evita di parlarmi come hai fatto nelle ultime due settimane. Continua così fino a quando non te ne vai”.

