“Sarai sempre con me”. Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime in diretta: “Scusatemi” (VIDEO)

È stato il primo weekend senza Maurizio Costanzo, ne abbiamo parlato abbondantemente ieri. C’è posta per te, anche se registrato, non è stato mandato in onda per rispetto di Maria e negli altri programmi tv n diretta non si è parlato che della figura di uno dei più grandi della tv italiana. Costanzo lascia un vuoto enorme in chiunque abbia mai calcato un studio televisivo o chi si sia messo di fronte ad una telecamera. Ma non solo, Costanzo è stato anche un personaggio che ha accompagnato domeniche e serate di milioni di italiani nel corso del tempo.

La sua voce, il suo modo di fare e la sua ironia lasciano un vuoto doloroso nel cuore di tante semplici persone. È lo stesso anche per Silvia Toffanin che sabato e domenica ha affrontato come meglio ha potuto, la dipartita di un grande maestro. E se sabato a Verissimo è riuscita in qualche modo ad emozionarsi trattenendo le lacrime, stavolta, non ce l’ha fatta.

Maurizio Costanzo, il ricordo commosso di Silvia Toffanin

Così, nel salutare il pubblico, ha deciso di mandare un messaggio speciale al suo amico: “Grazie Maurizio, grazie per le belle parole, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, che ci hai dato, che mi hai insegnato. Scusatemi. Sarai sempre con noi, con me, ti voglio bene, ciao. Ringrazio chi ha ricordato e reso omaggio con me a l’unico, inimitabile Maurizio Costanzo. Chiuderei la puntata come diceva lui, sipario”.

Chi ha visto il programma sa bene che la Toffanin è stata bravissima a raccontarlo, senza mai mettersi al centro dell’attenzione. Tra l’altro, proprio Costanzo, durante l’ultima intervista concessa a Silvia Toffanin, aveva detto: “Se ho scritto 38 libri? Non li conto, ma credo di sì. Scrivo di quello che faccio, quindi di televisione, di quello che penso di conoscere. In Smemorabilia ci sono i ricordi, anche quelli di piccole cose”.

E ancora: “A me piace ricordare, io penso sempre. Quando la memoria ci lascia è finita. Noi invecchiamo grazie alla memoria. Se non ci fosse la memoria saremmo solo vecchi sbandati. Il mio ricordo più bello? Quando a 17 anni ho iniziato a fare il giornalista. Fu un momento bellissimo in cui ho conosciuto i grandi scrittori del momento. Se nella vita riusciamo a fare qualcosa un po’ è merito nostro, un po’ è merito degli altri che ci fanno fare cose e un po’ è merito della fortuna”.

