Il gesto di Sabrina Ferilli per Maria De Filippi. In queste ore, da quando la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha fatto il giro del web, in molti si sono chiesti il motivo del silenzio di Sabrina Ferilli. L’attrice è una delle migliori amiche di Maria De Filippi ed è spesso ospite delle sua trasmissioni Mediaset.

Un forte legame di amicizia tra l’attrice romana e la moglie di Maurizio Costanzo. Sabrina Ferilli è volto fisso di Tu sì que vales ma tante volte è stata ospite di C’è posta per te, la trasmissione Mediaset in onda il sabato in prima serata. La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il giornalista e conduttore era ricoverato alla clinica Paideia di Roma da circa un mese.

leggi anche: “Vergogna, che schifo”. Maria De Filippi, orrore e choc alla camera ardente di Maurizio Costanzo





Il gesto di Sabrina Ferilli per Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo

Un intervento al colon andato bene. Poi il sistema immunitario del conduttore non ha retto ed è così che è sopraggiunto il decesso presso la clinica romana. Ha fatto scalpore il silenzio di Sabrina Ferilli. Un silenzio che per tanti è stato visto come un affettuoso rispetto nei confronti dell’amica Maria De Filippi, visibilmente e intimamente provata dalla perdita del suo amato Maurizio Costanzo.

In queste ore Sabrina Ferilli è tornata sui social con un messaggio diretto proprio all’amica Maria De Filippi. La conduttrice si trova fuori dall’Italia, precisamente in Giappone, e sui social ha pubblicato una Instagram story che ovviamente suona come un messaggio indirizzato all’amica Maria De Filippi, in questi giorni provata per la perdita del marito Maurizio, con il quale condivideva la vita da oltre 30 anni.

Il gesto di Sabrina Ferilli per Maria De Filippi. “Arrivo”, ha scritto Sabrina Ferilli pubblicando una foto scattata dall’aeroporto di Tokyo. Ai fan dell’attrice romana non è sfuggita la foto pubblicata e in tanti l’hanno collegata alla notizia della scomparsa di Maurizio Costanto. Con tutta probabilità, appresa la notizia della morte del giornalista, la Ferilli ha deciso di tornare in Italia per prendere parte al funerale di Costanzo e stare vicina alla sua amica Maria De Filippi.