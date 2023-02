Vergogna alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Centinaia di persone in fila da stamattina per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente che rimarrà aperta fino a domenica pomeriggio, prima dei funerali solenni che si terranno lunedì alle 15 alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Gente comune, cittadini, famiglie con bambini per rendere omaggio al noto giornalista e conduttore. Accanto alla bara, moltissimi fiori e le corone della Regione Lazio e del Comune di Roma e la moglie Maria De Filippi.

Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i due figli più grandi di Costanzo, Camilla e Saverio e la prima moglie Flaminia Morandi. Alla camera ardente è arrivata anche Maria De Filippi. In nero, con gli occhiali da sole e accanto a Gabriele, il figlio adottato insieme a Costanzo 20 anni fa. Proprio all’interno del Campidoglio, domenica 26 febbraio, è andata in scena una scena a dir poco vergognosa. Una scena che ha acceso una velenosa polemica in rete e non solo.

Leggi anche: Morte Maurizio Costanzo, il commento di Stefano De Martino





Maria De Filippi, selfie alla camera ardente di Maurizio Costanzo

La scena, documentata dai video sui social, mostra Maria De Filippi fermarsi brevemente con le persone arrivate per l’addio a Maurizio Costanzo. La conduttrice di ‘Amici’, ‘C’è posta per te’ e ‘Uomini e donne’ si è fermata con loro per stringere molte mani e ricevere le condoglianze. Nonostante la situazione, la conduttrice si è prestata anche alla inopportuna richiesta di selfie da parte di qualcuno. Maria De Filippi , composta e cordiale, non si è rifiutata di concederli ma in tanti, giustamente, hanno condannato il gesto sui social.

“Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”, ha scritto il giornalista Andrea Pennacchioli. “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo” è il commento su Twitter di Rita Dalla Chieda. Nonostante il lutto c’è stato qualcuno che non ha esitato a chiedere un selfie a alla conduttrice e vedova di Maurizio Costanzo.

Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre. #Costanzo pic.twitter.com/tSBYzPMf9a — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) February 26, 2023

Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente pic.twitter.com/SZ3U6DYm59 — Local Team (@localteamtv) February 26, 2023

“Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia . SCHIFO”. O ancora: “Agli imbecilli che chiedono il selfie alla moglie durante la camera ardente a 1 metro di distanza dalla bara del marito auguro che gli si incastri il pedale del freno nel tappetino mentre guidano sul Raccordo Anulare e che li accolga solamente il guard-rail a lato della strada”, i commenti sul selfie chiesto alla moglie del giornalista scomparso.