Maurizio Costanzo, il messaggio di Stefano De Martino. Anche l’ex ballerino di Amici e oggi affermato conduttore tv ha voluto, come molti altri, salutare il popolare giornalista scomparso oggi, venerdì 24 febbraio 2023. In pochi conoscevano le sue condizioni di salute, da circa una settimana Maurizio Costanzo era ricoverato a Roma presso la clinica Paideia per un peggioramento del suo stato. Il conduttore soffriva di diabete ed era malato di cuore.

In queste ore anche Pippo Baudo ha salutato l’amico e collega: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. Anche la premier Giorgia Meloni lo ha salutato: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

Leggi anche: “Lo ha fatto per lui”. Fabrizio Corona, cosa salta fuori su Maurizio Costanzo: una foto da brividi





Maurizio Costanzo, il messaggio di addio di Stefano De Martino

Stefano De Martino, come tutti sanno, è particolarmente legato a Maria De Filippi e di conseguenza vicino anche al marito Maurizio Costanzo. Proprio in queste ore in cui tantissimi stanno inviando i loro messaggi di cordoglio per la morte del popolare giornalista e personaggio tv anche l’ex Amici ha voluto salutare il “maestro”. Lo ha fatto con un post sul proprio profilo Instagram in cui ha pubblicato la foto di Maurizio accompagnato dalle parole: “Buon viaggio Maurizio, sipario” seguite da un cuore.

Stefano De Martino è stato numerose volte ospite del Maurizio Costanzo. E proprio nel messaggio di addio ha voluto ricordare quel sipario che si apriva ogni volta per presentare nuovi personaggi, nuove storie, nuove emozioni. Con la morte di Maurizio Costanzo, il senso del messaggio, si chiude un’era che è stata senza dubbio segnata dal suo inconfondibile stile, la sua professionalità, la sua passione.

Ogni volta che penso a Maurizio Costanzo penso a questo video con Maria a Che Tempo Che Fa 💔💔pic.twitter.com/qQhSsLjdtf — marcolè (@marcole___) February 24, 2023

In una recente intervista a Oggi Maria De Filippi, sposata con Maurizio Costanzo dal 1995, aveva dichiarato che la sua più grande paura era la morte, aggiungendo che fosse un ostacolo inevitabile che la vita pone di fronte a tutti. Inoltre la conduttrice aveva rivelato che l’ultimo desiderio del marito era che gli stringesse la mano nell’ultimo istante di vita. A questo proposito Maria aveva confessato: “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì”, perché non voleva che il suo ultimo ricordo di loro fosse “l’intreccio delle loro dita”.

“Dov’è morto”. Maurizio Costanzo, la notizia sulla sua salute si scopre solo ora