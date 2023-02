Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo. Dopo la morte del giornalista si riparla di un gesto che l’ex paparazzo dei vip ha fatto per il conduttore del più famoso salotto televisivo italiano, il Maurizio Costanzo Show. Nel 2018 l’ex marito di Nina Moric era stato ospite della prima puntata del talk e in quella occasione il conduttore aveva preso le sue parti dopo una lite con Platinette e Roberto D’Agostino.

Cosi aveva difeso l’ex re delle paparazzate. “Io sto con Fabrizio Corona se non ti sta bene te ne puoi pure andare”, le parole di Maurizio Costanzo rivolgendosi a l giornalista D’Agostino. Il conduttore del salotto televisivo aveva ricordato anche un’intervista fatta all’ex della Moric, registrata a luglio e mandata in onda pochi giorni dopo il suo arresto nel 2016.

Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo, il tatuaggio dedica

“Personalmente penso di avere il pregio di essere stato tra i primi a dare la possibilità a Corona di parlare. Conoscevo il padre, un bravo giornalista, da cui lui non ha certo ripreso. Basta guardarlo per constatare come la voglia di stupire e fare casino ce l’abbia negli occhi” aveva raccontato Maurizio Costanzo parlando di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo, un legame davvero inaspettato, che l’ex re dei paparazzi ha voluto suggellare con un tatuaggio. L’imprenditore ha inciso sulla propria pelle la frase “Maurizio maestro mio” spiegando di dovere tanto al giornalista. La foto del tatuaggio era stata stata condivisa da Gabriele Parpiglia nelle sue story di Instagram. Un segno indelebile di stima e affetto per il giornalista che lo ha sempre difeso.

Fabrizio Corona aveva mostrato il suo tatuaggio durante la prima puntata del Maurizio Costanzo Show del 2018. In quella occasione il conduttore aveva detto: “Durante l’intervista l’ho rimproverato perché non è ancora andato sulla tomba del padre. Ho il forte sospetto che sia come un bambino a cui è mancato l’amore. Comunque non riesco a provare antipatia nei suoi confronti. Non sono uno psicologo ma ho l’impressione che sia un soggetto patologico e che vada curato in terapia”, aveva concluso Maurizio Costanzo.