Morte di Maurizio Costanzo, dove era ricoverato da una settimana. Grande clamore ha suscitato nel pubblico italiano e non solo la notizia del decesso del popolare giornalista, autore e conduttore tv considerato uno dei personaggi più influenti del panorama televisivo nostrano. Fino a pochissimo tempo fa Maurizio Costanzo aveva lavorato e inoltre ben pochi erano a conoscenza delle sue condizioni di salute. Tuttora sulle cause della morte non ci sono informazioni precise.

Si sa, però, che Maurizio Costanzo soffriva di diabete. A rivelarlo durante una puntata di Che Tempo Che Fa era stata la moglie Maria De Filippi che aveva il compito di controllare che il marito non esagerasse con dolci, caramelle e gelati di cui era ghiotto. Il giornalista soffriva inoltre di cuore e aveva numerosi ricoveri e pure una delicata operazione a cuore aperto alle spalle. Nonostante ciò proprio negli ultimi anni aveva accettato l’incarico di direttore della comunicazione della sua squadra, la Roma. Incarico poi lasciato perché non adeguatamente informato e con pochi o nessun margine di azione.

Maurizio Costanzo e gli ultimi giorni prima della morte

Maurizio Costanzo è morto a Roma, oggi venerdì 24 febbraio 2023, nella clinica Paideia dove era ricoverato da circa una settimana. Proprio dalla stanza nella casa di cura dei Parioli aveva seguito l’ultimo Festival di Sanremo. E proprio nella Città dei Fiori il popolare giornalista e conduttore tv aveva ricevuto il “Premio della Musica” del Casinò di Sanremo per aver scritto pagine importanti dell’intrattenimento nazionale. Il riconoscimento gli era stato consegnato durante il 60esimo Festival di cui era stato direttore artistico.

La camera ardente sarà allestita nei giorni di sabato 25 e domenica 26 febbraio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola, sabato dalle 10:30 alle 18, domenica dalle 10 alle 18, raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). I funerali, invece, sono previsti per lunedì 27 febbraio, alle 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.

Forse non tutti sanno che Maurizio Costanzo ha ideato numerosi spettacoli tv, in un certo senso di preparazione al Maurizio Costanzo Show, come Bontà loro (1976-1978), Acquario (1978-1979), Grand’Italia (1979-1980) e Fascination (1984). Ha firmato poi ben 42 edizioni del popolare programma che ha segnato un’epoca della tv italiana. Il 14 maggio del 1993, per la sua lotta alla mafia, era stato vittima di un attentato. Una Fiat Uno imbottita di esplosivo deflagrò vicino al Teatro Parioli ferendo 22 persone.

Lui stesso raccontò: “Sono scampato per caso dall’attentato. Gli autori mafiosi sono stati arrestati in primo e secondo grado dal Tribunale di Firenze. Le indagini hanno testimoniato che sono stato pedinato per oltre un anno e mezzo. Per fortuna c’è stato un “conflitto d’interessi” fra Corleonesi e Catanesi su chi doveva avere il “privilegio” Poi il privilegio lo hanno avuto i Corleonesi. E poi per tre secondi e un provvidenziale muretto qua fuori…sto ancora qua”.

