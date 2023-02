La morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un pugno nello stomaco: le sue condizioni erano, in relazione all’età comunque avanzata (84 anni), buone. Martedì scorso, infatti, il giornalista e conduttore era stato ospite di Floris a La7, raccontando il proprio punto di vista con il solito acume e la solita sagacia. Una carriera, la sua, fatta di tanti alti e alcuni bassi. Tra i colpi più duri lo scandalo P2 (1981) e il suo nome della famigerata lista massonica di Licio Gelli, per la quale si scuserà e si autoaccuserà pubblicamente. Un coraggio, quello di chiedere scusa, che non gli è mai mancato.



Tra i suoi successi più grande il Maurizio Costanzo Show. Il salotto che ha inventato il moderno Talk show dove sono nati alcuni personaggi ancora oggi sulla cresta dell’onda ma allora semi-sconosciuti, come Vittorio Sgarbi, Luciano De Crescenzo, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Daniele Luttazzi, Alessandro Bergonzoni, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Gioele Dix.

Morte Maurizio Costanzo, il dolore di Baudo e Pierlugi Diaco



Tanti amici che oggi lo ricordano insieme ai messaggi dei quali è arrivato quello addolorato di Pippo Baudo: “Sono senza parole ha inventato un modo di fare tv”, scrive il conduttore (86 anni) che nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare per le voci intorno al suo stato di salute. Lo aveva raccontato Pippo Balestrieri, da oltre 40 anni diretto di palco a Sanremo, a Italia sì sabato scorso. Durante il programma di Marco Liorni aveva infatti detto.



“Ho fatto almeno 10 Festival con lui (Pippo Baudo). Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo”. Immediato era stato l’intervento del padrone di casa che avea smorzato subito: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti quanti da qui”.

🔵 Pippo Baudo su #MaurizioCostanzo: "Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare". — RTL 102.5 (@rtl1025) February 24, 2023



Poco fa, intanto, è arrivato anche il commento di Perluigi Diaco: “Un dolore immenso, non so come farò senza di lui“. E non è mancato anche quello della premier Giorgia Meloni che su Twitter ha voluto salutarlo: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.