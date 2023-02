Una notizia terribile scuote la televisione: Maurizio Costanzo è morto. Il popolare conduttore televisivo è deceduto all’età di 84 anni nelle scorse ore. A confermare il suo decesso è stato l’ufficio stampa del giornalista, autore e sceneggiatore. La scomparsa ha avuto luogo nella capitale Roma. Era sposato con la presentatrice Mediaset Maria De Filippi dal 1995. Una carriera lunghissima, contraddistinta da grandi obiettivi professionali raggiunti. Era decisamente uno dei volti più amati nel piccolo schermo.

Nessuno riesce ancora a credere che Maurizio Costanzo sia morto, ma purtroppo la notizia più brutta si è materializzata. Indimenticabile il suo Maurizio Costanzo Show, che andava in onda ininterrottamente dal lontano 1982. Da segnalare anche il suo programma Buona domenica, ma era anche stato colui che aveva messo le firme su trasmissioni tv e radiofoniche nonché alcune commedie a teatro.





Maurizio Costanzo è morto a 84 anni

Un fulmine a ciel sereno per il piccolo schermo, che ha dovuto dire addio al gigante Maurizio Costanzo, morto a 84 anni. Una notizia che è arrivata in maniera inaspettata, infatti non si era parlato di condizioni gravi del presentatore. Anche se alcuni mesi fa, in particolare nell’ottobre 2022, aveva avuto un problema di salute che gli aveva impedito di registrare una puntata del Maurizio Costanzo Show. Si era parlato genericamente di una sua indisposizione. Ma lui successivamente aveva postato un filmato nel quale aveva voluto rasserenare il suo pubblico. La stampa sta cercando in queste ore di avere maggiori informazioni sulle cause della sua dipartita.

L’inizio della carriera professionale di Maurizio Costanzo, nato a Roma nel 1938, c’era stato nel 1956 in veste di cronista di Paese sera. Nel 1970 un grande successo lo riscosse con la conduzione del programma radiofonico Buon pomeriggio, poi nel 1982 iniziò il Maurizio Costanzo Show, come riferito precedentemente. Proprio in questa trasmissione tutti ricordano il suo gesto contro la mafia, infatti il marito di Maria De Filippi era un caro amico di Giovanni Falcone e diede fuoco in studio alla maglia, recante il messaggio Mafia made in Italy.

Inoltre, Costanzo è ricordato anche per essere stato l’autore di diversi libri di successo. Ricordiamo soprattutto Vi racconto l’Isis, Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti, La strategia della tartaruga e E che sarà mai?.