Maurizio Costanzo è morto e il mondo della televisione è letteralmente sotto choc. Maria De Filippi non ha ancora rotto il silenzio dopo l’addio al suo amato marito, che si è spento a Roma a 84 anni, come rivelato dall’ufficio stampa del conduttore e giornalista. Una vita intensa e ricca di emozioni quella vissuta da lui, che però negli ultimi mesi aveva accusato qualche fatica di troppo, come un malessere avuto nell’ottobre scorso. Ma nulla faceva presagire l’epilogo peggiore con il suo decesso.

E ora è venuto nuovamente fuori, dopo che Maurizio Costanzo è morto, cosa aveva detto a Maria De Filippi proprio a proposito della fine della sua vita. Aveva un desiderio immenso dentro di sé e chissà se la regina di Mediaset glielo ha davvero esaudito, sebbene in passato avesse detto che si trattava di qualcosa di molto doloroso e difficile da mettere in pratica. Intanto, sono già tantissimi i colleghi di Maurizio che stanno scrivendo post strappalacrime in memoria del padrone di casa del Maurizio Costanzo Show.

Leggi anche: È morto Maurizio Costanzo, addio a uno dei signori di giornalismo e tv





Maurizio Costanzo morto, cosa disse a Maria De Filippi

Dopo che si è sparsa in tutta Italia la notizia su Maurizio Costanzo, morto nelle scorse ore nella capitale, sono stati in tantissimi ad omaggiarlo sui social network. Paolo Bonolis ha scritto: “Ciao Maurizio, i tuoi ragazzi”, infatti ha postato una foto in compagnia di Carlo Conti, Enrico Mentana e Gerry Scotti. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicargli un messaggio: “Ci lascia una icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari, buon viaggio”.

A proposito delle parole di Maurizio Costanzo su Maria De Filippi, le disse nel 1990: “Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo, posso dire solo che nella vita a volte scatta una magia. Nella mia è scattata quando ho conosciuto lei. La donna della mia vita nella mano della quale vorrei morire. Lei era in macchina con me nella notte dell’attentato, Maria è anche la mia perla come talent scout. La mia scoperta più esaltante, non voleva saperne di fare televisione”. E in seguito la conduttrice di Uomini e Donne e Amici aveva fornito una sua risposta su questo sogno.

Maria rispose in questa maniera al marito Maurizio: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore, non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. E non sappiamo se ce l’ha fatta nelle ultime ore dell’uomo a compiere questo gesto.