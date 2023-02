Maurizio Costanzo, l’ultima frase in diretta tv. Si spegne all’età di 84 anni un vero e proprio gigante del mondo dello spettacolo e della televisione. Maurizio Costanzo ha condotto ed è stato direttore artistico di uno dei più rappresentativi programmi televisivi, il Maurizio Costanzo Show, andato in onda, seppur con qualche interruzione, dal 1982 al 2022.

L’ultima frase di Maurizio Costanzo sul palcoscenico dello storico show: parole che oggi più che mai riecheggiano nella memoria collettiva degli italiani. Una messa in onda durata per quasi 40 lunghi anni quella dello storico show che ha preso il nome dal suo ideatore e curatore. Domande taglienti, ma anche un’umanità che sapeva mettere a proprio agio chiunque: sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show tanti volti noti sono riusciti a mettersi a nudo anche grazie alla professionalità di un conduttore senza pari.

Leggi anche: “Guardate cosa ha fatto”. Sabrina Ferilli, ore di silenzio poi la decisione per Maria De Filippi e Maurizio Costanzo





L’ultima frase di Maurizio Costanzo sul palcoscenico dello storico show

Temi sociali e di attualità, ma anche lunghe interviste che scavavano nel passato degli ospiti, lasciando emergere tutta quella verità spesso celata dalla luce della notorietà e del successo. Non ultima la puntata del 25novembre 2022, quando il conduttore ha salutato il pubblico con una frase che sta facendo il giro del web. Nello specifico Maurizio Costanzo, prima che calasse il sipario, ha salutato i suoi fan con queste parole: “Ci rivediamo a metà marzo, buon Natale, auguri, e questa trasmissione vivrà il suo quarantesimo anno! Sipario!“.

Nel corso di una lunga intervista, Maurizio Costanzo ha ammesso di seguire sul lavoro l’insegnamento di Piero Angela: “Il mio motto è chi si ferma è perduto. Seguo in insegnamento di Piero Angela che mi disse di tenere sempre il cervello in funzione”. E infatti anche nella sua staza della clinica romana dove era ricoverato da alcune settimane, Maurizio Costanzo non ha mai smesso di lavorare e programmare i suoi progetti lavorativi futuri.

Lo abbiamo appreso di recente, dal racconto di uno dei suoi storici amici di sempre, Giorgio Asssumma: “Si era ripreso dopo il piccolo intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stesso di sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, abbiamo parlato di una sceneggiatura per il cinema, non c’era alcun sentore che potesse finire così. “Ci vediamo presto, non questa, ma la prossima settimana esco”. Poi purtroppo la polmonite se l’è portato via”.