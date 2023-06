Una storia quella dell’attore che ha colpito tutti per il modo in cui è arrivata e per la trasparenza con la quale è arrivata. Negli anni scorsi, racconta, ha totalizzato debiti per 700mila euro poi lo scorso 9 maggio una piccol luce si è accesa. Lo ha raccontato in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera al quale racconta come: il Tribunale di Monza lo scorso 9 maggio ha ridimensionato il suo debito con il fisco.

“È una liberazione, della mente soprattutto. Ho trovato tanta comprensione anche da parte dei giudici. Non c’è mai nulla di negativo e basta”.

Un percorso lungo: “La procedura è stata complicata. Applicare la legge del sovraindebitamento a un lavoratore dello spettacolo era nuovo per tutti. Dopo oltre due anni, con i legali dello studio Pagano siamo riusciti a ottenere l’avvio della sovraesposizione del debito, istituita dopo la crisi economica del 2008. Per qualche anno ancora, parte dei miei guadagni sarà trattenuta per coprire il debito, che includeva affitti regressi e assegni di mantenimento dei figli. Ma sono rinato”.





Marco Della Noce, debiti e rinascita: oggi l’attore vive così

Lui è Marco Della Noce, comico e volto storico di Zelig sul palco del quale si è fatto conoscere, soprattutto, per la maschera di Oriano Ferrari, capomeccanico della scuderia Maranello. Una maschera dietro la quale c’erano molte lacrime: “Non potevo essere creativo perché tutto mi stava scappando via. Non trovavo soluzioni e poi è arrivata la depressione, quindi due anni di cure psichiatriche: uscivo la mattina e tornavo a casa la sera. Prendevo farmaci“.

La soluzione è arrivata anche grazie agli amici di Zelig. “Mi hanno aiutato i colleghi e la gente comune. Quando ho toccato il fondo, tutto il gruppo di Zelig si è mosso. Da Giancarlo Bozzo, direttore artistico, a Claudio Bisio, passando per Luciana Littizzetto. Avevano avviato una raccolta fondi. A loro si erano aggiunte le persone che mi avevano pagato una stanza”.

Oggi oltre al comico Marco Della Noce vive così: “Faccio diverse cose. Sono tutor per We family, un centro di formazione che incentiva il dialogo genitoriale. Sto anche avviando incontri con le aziende per sensibilizzarle sulla centralità della persona in una prospettiva orizzontale. Ma con gli spettacoli continuo”.