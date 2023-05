Isola dei Famosi 2023, il clima si fa incandescente in Honduras: protagonista Nathaly Caldonazzo che ha sparato a zero sulla naufraga con la quale pare avere definitivamente chiuso. Nathaly che due giorni fa è tornata sull’isola principale dopo un periodo in ‘esilio’. Nello specifico l’ex stella del Bagaglino era stata reintegrata in gruppo grazie al voto del pubblico che con il 68% delle preferenze l’ha voluta di nuovo al centro delle dinamiche. Il motivo? Tra i tanti concorrenti Nathaly è quella che è sembrata tra le più dirette.

Testimonianza è stata l’intervista, chiamiamola così, alla quale si è concessa. Intervista ai microfoni particolari, quelli di Marco Mazzoli e Paolo Noise che hanno dato il via ad un nuovo gioco: “Mi stai sul CaZoo”, all’interno del contenitore immaginario Radio Isola. Un alter ago dello Zoo di 105 che, nel corso degli anni, ha dato celebrità alla coppia. Identico il format, identiche anche le domande ficcanti e pungenti.





Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo chiude con Alessandra Drusian

Domande alle quali Nathaly non si è sottratta. Marco e Paolo hanno infatti chiesto un voto circa simpatie e antipatie che nutre nei confronti degli altri. “Oggi edizione speciale dalla zattera. Abbiamo pensato di fare “Mi stai sul CaZoo”: tu dai un voto da 1 a 10 ai concorrenti che nominiamo. Più è alto il numero più ti stanno sul “CaZoo””. Il primo della lista è Mazzoli.

Allo speaker Nathaly dà due: “Non mi piace quando ti sento litigare”. Per quanto riguarda Paolo Noise “3”. Su Fabio Ricci: “0! Mi fa tenerezza”, afferma. Prosegue con Andrea Lo Cicero: “L’ho visto cambiato, adesso parliamo, abbiamo sviscerato alcune cose delle nostre vite. All’inizio gli avrei dato 10, ora 3”. Parole simili per Helena Prestes: “Anche lei inizialmente mi stava antipatica, ma adesso mi piace. Oggi le ho dato un paio di shorts di mia figlia e me l’ha ricordata, quindi 2”.

La showgirl non ha fatto sconti a nessuno, mentre i due radiofonici se la ridono. A starle proprio antipatica è Alessandra Drusian che proprio ieri ha festeggiato il compleanno e che, a quanto pare, gode del sostegno del pubblico:“Meravigliosa Alessandra! Dolcissimi auguri come è il tuo bellissimo cuore ed anima. Facciamo sì che il tuo adorato e splendido Fabio resti sull’Isola. Siete l’unica ragione per me per guardare l’Isola”.