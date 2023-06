Silvia Toffanin: Maria De Filippi vorrebbe lei al timone del programma. La compagna storica di Pier Silvio Berlusconi e mamma di due dei suoi figli è già la regina di Verissimo, il salotto tv campione di ascolti che la scorsa stagione ha visto ben due appuntamenti settimanali, il sabato e la domenica pomeriggio. Ora la trasmissione che vede protagonisti i personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport è andata in vacanza e per due settimane il pubblico ha visto le repliche arricchite da qualche contenuto inedito, Verissimo Le Storie. Ma Mediaset, anche a causa della scomparsa di Silvio Berlusconi, ha deciso di cambiare e sospendere il programma prima del previsto.

Al posto di Silvia Toffanin sono andate in onda puntate di Beautiful e poi Terra amara, quindi il film Inga Lindstrom. Ma a partire da sabato 24 giugno ecco arrivare Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio. Lo show sarà trasmesso su Canale 5 il sabato pomeriggio a partire dalle 14:10 e terminerà alle 15:45. A seguire ci sarà una maratona di Un altro domani e poi successivamente il quiz show di Gerry Scotti “Caduta Libera”, nella fascia preserale. Ma guardiamo ancora più avanti.

Silvia Toffanin, “Maria De Filippi vuole lei”

La presentazione dei palinsesti Mediaset non c’è ancora stata ma sembra indubbia la presenza della compagna di Pier Silvio Berlusconi al timone di Verissimo. Ma ci potrebbe essere un altro impegno in tv nel suo futuro: quello con La Talpa. Il reality show la cui ultima edizione è andata in onda nel 2008 e ha visto sul podio Karina Cascella sarebbe in fase di lavorazione.

Nell’ultimo numero del settimanale NuovoTv si parla di una probabile nuova edizione della trasmissione che potrebbe prendere il posto in tv dell’Isola dei Famosi e con Silvia Toffanin alla conduzione. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Riccardo Signoretti, Maria De Filippi – a cui Pier Silvio Berlusconi ha chiesto idee per svecchiare lo show – vorrebbe proprio lei a guidare i concorrenti vip “sospettati” e “sabotatori”.

“Stando agli ultimi retroscena riguardanti il futuro della tv commerciale, sembrerebbe che Maria De Filippi sia in pole position per diventare la consigliera più fidata di Pier Silvio e forse addirittura dirigente d’azienda”, si legge su Nuovo Tv. E ancora, l’indiscrezione svela che la celebre conduttrice televisiva a capo della Fascino “lavorerà a stretto contatto con Silvia Toffanin”, sulla quale vorrebbe puntare per il rilancio della nuova stagione di La Talpa.