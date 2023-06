Sono giornate molto difficili per la famiglia di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno per alcune visite programmate ma anticipate a causa di alcuni parametri di esami a cui si era sottoposto poco prima. Il quadro clinico dell’ex premier è precipitato nel giro di tre giorni e lunedì alle 9:30 è stata dichiarata la morte. La notizia ovviamente ha fatto il giro dell’Italia e del mondo.

Una famiglia numerosa, quella di Silvio Berlusconi, sposato dal 1965 al 1985 con Carla Elvira Lucia dall’Oglio. Nel 1966 nasce Marina, oggi presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Nel 1969 viene alla luce Pier Silvio, attualmente vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset.

Morte Silvio Berlusconi, le condoglianze di Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi è fidanzato da circa vent’anni con l’ex letterina di Passaparola e conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin. I due hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nipoti di Silvio Berlusconi. A seguito della morte dell’ex premier il palinsesto di Mediaset è stato stravolto e la puntata dell’Isola dei famosi è stata posticipata. I naufraghi, inoltre, sono stati informati della morte di Silvio Berlusconi.

“Questa sera la puntata dell’Isola dei Famosi non andrà in onda. Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso sui canali social della trasmissione condotta da Ilary Blasi, legata a Silvia Toffanin da una grandissima e solida amicizia.

Ilary Blasi, conduttrice del reality show in onda su Canale 5, come detto legatissima a Silvia Toffanin, nuora di Silvio Berlusconi, ha scritto un post sui social. Così si è unita così al dolore di tutta Mediaset e di tutti quelli hanno avuto a che fare con il fondatore delle reti del Biscione. “La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia (Toffanin, ndr), a cui faccio le mie condoglianze”, ha scritto l’ex moglie di Francesco Totti sulle storie di Instagram.