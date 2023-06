Momento di tensione a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda nel pomeriggio Rai. Protagonisti Valerio Scanu e Pier Francesco Pingitore, icona della televisione. Pingitore, giornalista iscritto all’albo dei giornalisti professionisti del Lazio dal 1962, iniziò come redattore capo del settimanale Lo Specchio, diventa autore e regista per cinema, cabaret e teatro. Nel 1965 insieme a Mario Castellacci ha dato vita alla compagnia de Il Bagaglino, firmando da questa data testi di canzoni come Avanti ragazzi di Buda.

Sceneggiature e regie di migliaia di spettacoli di cabaret teatrale e televisivo, ai quali hanno partecipato nomi importanti dello spettacolo italiano, tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D’Angelo, Leo Gullotta, Pamela Prati, Gabriella Ferri, Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello. Un cast di comici diventato ricordo nella mente di milioni di italiani.





Oggi è un altro giorno, lite tra Valerio Scanu e Pier Francesco Pingitore

Ospite di Oggi è un altro giorno ha parlato di progetti passati e futuri tra cui uno sembra stargli particolarmente a cuore: riportare lo storico Bagaglino sulla Tv di Stato. A questo punto è intervenuta Serena Bortone che ha fatto i suoi personali auguri per il progetto. Auguri a cui Pingitore ha risposto: “Crepi il lupo”.

A quel punto la giornalista ha fatto: “Ma si dice crepi o viva?”. E secca è arrivata la risposta di Pingitore: “Crepi, io odio quelli che dicono viva”. A quel punto si è inserito Valerio Scanu, il cantante uscito da Amici ormai ospite fisso della trasmissione, che ha detto: “Ma si dice viva!”. A quanto pare questa intromissione non è piaciuta a Pingitore che subito un po’ stizzito ha replicato.

“Ma che viva, se è viva te se magna”. Scanu ha quindi replicato spiegando motivo per cui si dovrebbe rispondere viva e non crepi. E Pingitore: “Queste se le inventano, mamma mia, possibile che per 3 mila anni si è detto crepi e ora si è scoperto che il lupo adesso prende il cucciolo in bocca ecc”. Serena Bortone, visibilmente imbarazzata, è rimasta in silenzio.