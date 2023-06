“Se n’è andato”. Grave lutto per Fabri Fibra, il cantante chiuso nel suo silenzio

Lutto per il cantante Fabri Fibra, l’annuncio arriva dal fratello Nesli sui social. Un rapporto, il loro, interrotto nel 2008 per un motivo non meglio chiarito Nesli ha fatto intendere che dietro questa lite ci sia di mezzo il lavoro e il modo di vedere le cose completamente diverso. Fabri Fibra invece in un’intervista ha affermato come: “Nesli mi attacca come musicista e quindi attacca la mia persona. Ma lui per primo dovrebbe scindere l’aspetto professionale da quello personale”.

E ancora: “Quando ci riuscirà, forse potremo di nuovo comunicare. Di certo gli voglio bene, è mio fratello e lo sarà per tutta la vita”. Una verità quindi grigia, di certo c’è che divergenze personali e tensioni che hanno sempre animato la loro famiglia e il rapporto anche con i genitori a cominciare da quello conflittuale con il padre. “Mio padre ha quasi 90 anni – aveva detto a Vanity Fair Nesli – Ho avuto questa visione: noi, al suo funerale. Succederà lì. Sarà quel giorno a chiudere i conti. Li pagheremo tutti. Capiremo che non è vero che c’è sempre tempo”.





Lutto per Fabri Fibra e Nesli: è morto il padre, aveva 96 anni

Di anni da quel giorno ne sono passati altri 6 e ora il padre di Fabri Fibra e Nesli se n’è andato. Nessuno ricordo da parte di Fabri Fibra. A dare l’annuncio è Nesli. “Ti voglio Bene! Ciao Pà… buon viaggio”. Tanti i commenti arrivati: “lo avevo conosciuto è stato un gran signore quando mi ha aperto le porte del suo negozio e mi ha mostrato orgoglioso le vostre foto sia per tutte che di Fabrizio”.

“Molto paziente e gentile lo ricorderò per sempre con un gran sorriso. Un abbraccio grande grande PS ero così contenta di avere una foto con il vostro papà!!!!”. Pare che Fabri Fibra non avesse alcun rapporto con il padre o se c’erano, erano piuttosto burrascosi. Forse c’entra anche la decisione di Fabri Fibra, di scegliere la musica. Scelta che l’ha portato in alto.

Fabri Fibra esordisce nell’ambiente dell’hip hop underground a metà degli anni novanta con il nome Fabbri Fil, facendo parte per diversi anni degli Uomini di Mare e dei gruppi derivati da questi ultimi: i Qustodi del tempo e il collettivo Teste Mobili. Debutta come solista con il nome d’arte di Fabri Fibra nel 2002 con l’album Turbe giovanili. Nella sua carriera ha venduto oltre un milione di copie certificate dei suoi dischi, guadagnando numerosi dischi d’oro, di platino e multiplatino.