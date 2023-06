Uomini e Donne, piovono critiche feroci su Carola dopo l’addio a Federico Nicotera dopo meno di tre mesi di fidanzamento; nelle ultime ore i fan dell’ex tronista sono tornati alla carica raccontando pesanti retroscena sul motivo reale dietro al fine della loro storia. Una storia che sembrava fosse destinata a durare. Sembrava dalle parole pronunciate dai due ragazzi nei giorni successivi la scelta. Scriveva lui sui social: “Quando ti dico che ascolto più di quello che pensi non lo dico tanto per dire ” se ci mettiamo da qui ci usciamo insieme”.

“Più che ascoltarti, credo in quello che mi dici. Ho sempre creduto in NOI ascoltando solo quello avevo dentro e le emozioni che riesci a darmi solo tu. Ho capito di essermi innamorato di te quando, ballando in mezzo ad uno studio intero, avevo l’impressione di essere da solo con te. Sei riuscita a far crollare ogni mia certezza, a stravolgere i miei piani. Semplicemente grazie. È solo l’inizio”.





Uomini e Donne, critiche a Carola dopo l’addio a Federico Nicotera

Parole che a leggerle oggi fanno molto effetto. E tornano alle mente le parole di chi a Carola non ha mai creduto. Parole che oggi i fan tornano a pronunciare. “Lei ha sempre e solo finto in questi mesi, si capiva fin dal percorso fatto a Uomini e Donne che cercava solo popolarità e notorietà”. E ancora: “Carola aveva la faccia della tipica ragazza alla ricerca di visibilità per diventare influencer sui social e infatti dopo pochi mesi si sono già mollati”.

“Anche questa storia d’amore è solo una presa in giro, che delusione”, ha scritto un fan sui social. Insomma, l’idea che hanno i fan del programma è chiara: Carola non ha mai amato Federico. Eppure c’è chi non crede a questa versione e difende Carola. “So solo che adesso il fashion blogger lo stia facendo lui, vedo lui molto preso da questa notorietà e invece lei la vedo sempre uguale”.

“Anzi sui post che mette si vede uno sguardo triste e doloroso sembra che stia aspettando un segno da lui, che però ormai a lui gli piace passare per il bravo ragazzo e che lei passi per la capricciosa e infantile come faceva passare nel programma”. Dov’è la verità, per ora, non è dato sapere.