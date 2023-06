Silvio Berlusconi è morto lunedì 12 giugno a 86 anni. Lutto cittadino e funerali di Stato domani al Duomo di Milano, mentre una camera ardente privata è stata allestita a a Villa San Martino, ad Arcore. Per motivi di sicurezza la camra ardente è rimasta aperta solo per parenti e amici stretti. Il Cavaliere era ricoverato da venerdì all’ospedale San Raffaele di Milano per la sua “patologia ematologica”.

Il decesso di Silvio Berlusconi è avvenuto alle 9.30. L’allarme era scattato all’alba di lunedì, quando il leader di Forza Italia si è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata. Un evento acuto – legato alla malattia con cui l’ex premier conviveva da circa due anni, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata – ha cambiato il quadro in maniera repentina.

Le ultime ore di Silvio Berlusconi, l’ex premier ha visto la finale di Champions League

Gli ultimi giorni di Silvio Berlusconi sono trascorsi all’ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato per alcuni controlli di routine anticipati a causa di alcuni esami che avevano mostrato dei risultati preoccupanti. Come si legge sul Corriere della Sera, “gli infermieri che lo assistono 24 ore su 24 negli ultimi 21 giorni trascorsi a Villa San Martino ad Arcore, e poi dal 9 giugno ancora al San Raffaele, usano rispetto nel definirlo ‘ossessionato’. Il pensiero sempre lì, alla riorganizzazione di FI. E la preoccupazione costante per il conflitto in Ucraina e una sua eventuale degenerazione in scontro nucleare”.

Il Corriere della Sera riporta le ultime ore di Silvio Berlusconi. “Continua a prendere appunti Silvio Berlusconi, li fa battere, poi li corregge. È il suo modo, forse, di esorcizzare la morte: di certo, il suo desiderio è di essere fino alla fine un uomo impegnato per l’Italia“. E ancora un piccolo e curioso aneddoto su un’altra sua grande passione, il calcio.

Silvio Berlusconi condivideva questa passione con i suoi figli e sempre sul Corriere si legge che sabato sera Silvio Berlusconi ha voluto guardare la finale di Champions League tra l’Inter e il Manchester City. Finale vinta dagli inglesi e che ha sconfitto gli ‘eterni nemici’ del Milan, la squadra che sotto la presidenza dell’ex premier ha vinto 29 trofei in 31 anni.