Silvio Berlusconi si è spento a 86 anni alle 9,30 di lunedì 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da pochi giorni. Accanto a lui l’inseparabile Marta Fascina, compagna di viaggio di questi ultimi anni, “moglie non-moglie”. Si erano sposati con una cerimonia simbolica il 19 marzo 2022, poco più di un anno fa. In questi giorni non l’ha mai lasciato solo, nemmeno per un istante. A costo di ricevere dentro l’ospedale tutto quello che avrebbe potuto fare fuori, compresi parrucchiere ed estetista, si legge sul Corriere della Sera che riporta anche le sue prime parole di dolore dopo la notizia.

Marta Fascina curava anche “la gestione del tempo berlusconiano” come il controllo dell’agenda, del libro delle visite, della lista delle chiamate in entrata e in uscita, dei messaggi ricevuti, di quelli a cui rispondere, delle persone da richiamare subito, dopo oppure mai si legge ancora nell’articolo di Tommaso Labate. “Ce la farai, ce la faremo” avrebbe detto a Silvio Berlusconi in questi giorni, durante l’ultimo ricovero che però non faceva presagire il peggio, come poi è stato.

Marta Fascina, il dolore per la morte di Silvio Berlusconi

“Papà sta morendo, non c’è più niente da fare”, le chiamate lunedì mattina che hanno scatenato una corsa contro il tempo per dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Il primo ad arrivare in ospedale è stato il figlio Luigi. Poi, in quattro auto scure, il resto dei figli, ovvero Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora. Che poche ore dopo l’hanno omaggiato con due messaggi sulla torre dell’azienda di Cologno Monzese.

“Grazie Silvio, ciao papà”, le frasi che si sono alternate sulla torre per tutto il giorno. In televisione, invece, un messaggio firmato da tutti i figli: “Dolcissimo papà, grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai per sempre dentro di noi”. E Marta Fascina? Nessun intervento pubblico, ma un dolore fortissimo, immenso.

Un addio, quello al Cavaliere, “confessato alle voci amiche fuori dall’universo berlusconiano” che sono riuscite a sentirla in quelle ore drammatiche: “Ho perso l’amore della mia vita”, si legge ancora sul Corriere. Così l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, 33 anni, avrebbe detto alle persone a lei vicine mentre tutti ora si chiedono del suo futuro.