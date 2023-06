Cosa succederà a Marta Fascina adesso? La morte di Silvio Berlusconi ha aperto tanti interrogativi sul futuro del centrodestra, ma ancor più grande è quello che riguarda la sua ultima compagna, ‘quasi moglie’. In tanti si chiedono cosa ne sarà ora di Forza Italia. Tutti gli occhi sono attualmente puntati sulla 33enne, oggi vedova, Marta Fascina. Da poco aveva scalzato Licia Ronzulli alla guida, virtuale, del partito che aveva in Berlusconi il primo e fondamentale punto di riferimento.

Come scrive Emanuele Lauria su Repubblica bisognerà capire ora quale destino attende Marta Fascina. Sarà davvero lei, a 33 anni, a guidare Forza Italia oppure avrà un ruolo secondario, diciamo resterà nelle retrovie? Intanto cerchiamo di capire chi è davvero la comagna, ‘moglie’, di Silvio Berlusconi apparsa ufficialmente appena tre anni anni fa, a marzo 2020. Risale a quel periodo il comunicato in cui si annunciava che la relazione del Cavaliere con Francesca Pascale era divenuto ormai soltanto un “rapporto di affetto e profonda amicizia”.

Dal finto matrimonio al ruolo in Forza Italia, l’ascesa di Marta Fascina

Silvio Berlusconi avrebbe voluto sposare Marta Fascina. Ma i figli, preoccupati per l’asse ereditario, si sono opposti. Così il Cavaliere ha dovuto accontentarsi di una cerimonia che, per quanto sfarzosa, non ha avuto valore legale. A Villa Gernetto Berlusconi regala al suo amore un enorme diamante a forma di cuore. Inoltre fa portare 150 statue e predisporre una fontana i cui zampilli ricordano una torta marriage. Ma quando si sono conosciuti?

Marta Fascina, deputata dal 2018, e Silvio Berlusconi, si conoscono nel 2015. Subito dopo la laurea in Lettere inizia a lavorare nell’ufficio stampa del Milan e lì conosce Adriano Galliani. È proprio quest’ultimo a presentarla al leader di Forza Italia. Sull’esperienza parlamentare della compagna di Berlusconi si sa davvero poco. Tra i giornalisti quasi nessuno l’ha sentita parlare e “non c’è traccia di un suo intervento in Parlamento”. Di sicuro Marta è vicina a Silvio anche nei momenti più bui come durante ricoveri per Covid e gli strascichi tra 2020 e 2021, quando in molti si preparavano già al peggio.

Con Marta Fascina Forza Italia sta cambiando volto. Sono i suoi fedelissimi a ricoprire oggi ruoli importanti, Alessandro Sorte coordinatore in Lombardia, Stefano Benigni tesoriere del gruppo e Tullio Ferrante – suo ex compagno di classe – da novembre sottosegretario. Poco tempo fa un esponente di FI aveva dichiarato che il partito “non rientra più da tempo negli asset principali della famiglia e la scelta è stata quella di diventare una costola di FdI, in modo da non nuocere al governo e tutelare l’azienda”. Intanto per Marta Fascina, sempre vicina a Silvio fino all’ultimo giorno, il momento è delicato. Serviranno giorni, forse settimane, prima di capire quale sarà il suo ruolo nella pesante eredità, politica e non solo, di Silvio Berlusconi.

